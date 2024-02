Alcune statistiche dei brokers indicano che oltre l’80% dei traders perde soldi. Come mai? Eppure in circolazione ci sono migliaia di persone che vendono libri, metodi miracolosi, trading systems eccellenti? Come è possibile?

Non è che l’approccio potrebbe essere sbagliato? Oppure i metodi funzionano e chi li applica non lo fa per bene? Diceva un mio caro amico: “dei due l’una”, o i metodi non funzionano oppure non vengono applicati seguendo i dettami. Francamente, questo argomento non ci interessa tanto, infatti oggi vogliamo andare a spiegare quello che dovrebbe contare sui mercati. Cosa fa guadagnare sui mercati azionari?

Non esistono pasti gratis

Ovvero, se non hai soldi da investire in Borsa, uno solo nella storia ha moltiplicato i pani e i pesci, Se credi che con mille euro o anche di meno, riuscirai a diventare milionario con il trading, se i sulla strada sbagliata. Dovresti assumerti dei rischi elevatissimi, e basta una cosa che va male e tutto si accartoccia. Quindi, se non hai almeno 50/100 mila euro per applicare un equilibrato money management è meglio che quei soldi li spendi per i tuoi hobbies.

Come funziona l’economia

Il ciclo economico non è altro che un pendolo che oscilla fra recessioni e bolle speculative. In mezzo ci sono rallentamenti ed espansione economica.

Dal 1950 in poi la durata delle recessioni è scesa intorno ai 12/21 mesi.

Cosa rimane invece identico e immutabile? L’uomo che opera sui mercati. Il suo ciclo emotivo è sempre identico: passa da stati di disperazione a quelli di grande avidità. E quindi, quando si dovrebbe comprare, vende, quando si dovrebbe vendere, compra. Negli anni futuri avremo rialzi e ribassi per i motivi più svariati, e questi potranno essere più o meno profondi o più o meno lunghi. Ci potrebbero essere degli eventi che potrebbero sorprenderci, cose che non sono mai accadute prima, ma gli effetti saranno sempre gli stessi.

Come regolarsi? Guardando a quello che è accaduto nella storia!

Fino ad oggi ha guadagnato circa 11% all’anno con probabilità dell’80% circa chi ha investito in questo modo:

diversificazione sulle Borse mondiali in base al PIL;

ha mantenuto l’investimento per almeno 10 anni.

Se poi ha incremetao la posizione durante i ribassi, il tempo si è ridotto e il rendimento amplificato.

Cosa fa guadagnare sui mercati azionari?

Per ribaltare le probabilità da 80% di traders che perdono a quelli che guadagnano si potrebbe seguire questo esempio.

La storia tende a ripetersi. con le dovute modifiche.

