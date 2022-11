Tanto amore per il Leone e altri 3 segni zodiacali che vivranno un dicembre ricco di sentimenti

Si avvicina il Natale e molti lo trascorreranno in famiglia o con il proprio partner. Chi ancora non ha trovato l’amore non dovrà disperare. Infatti, il periodo che va dalla fine di novembre a metà dicembre si rivelerà propizio per moltissime persone. Il 2022 si è rivelato più faticoso del previsto, nonostante si ritenesse che, dopo gli anni di pandemia, sarebbe stato in discesa. La fine dell’anno si rivelerà propizia per i nati sotto al segno del Capricorno ma non solo. Alcuni segni zodiacali continueranno a rendere la vita difficile a chi riterrà opportuno accendere una discussione. Tra i segni zodiacali che riusciranno a vivere un fine anno tranquillo e spensierato, specialmente in amore, ne troviamo quattro. Il Leone, l’Ariete, il Cancro e i Pesci. Segni che tra un problema e l’altro sono riusciti a tenere testa a questo anno complicato. Ma le stelle sapranno farsi perdonare con gli interessi.

Tanto amore per il Leone e altri 3 segni zodiacali dopo un anno complicato

Tra i segni zodiacali che si aspettano un risarcimento da questo fine anno troviamo il Leone, reduce da mesi disastrosi. Le sfide non sono mancate e, in amore, per molti si è decretata la fine di relazioni importanti. Non tutto dura per sempre e il Leone lo sa bene. Per questo motivo, dopo un periodo di chiusura e ricerca del proprio essere è pronto per ripartire alla grande per fare nuove conoscenze. Uscire, divertirsi e passare del tempo con gli amici permetterà di lasciare da parte il passato per fare spazio al futuro. Sono stati commessi errori ma nessuno è perfetto, presto sulla strada si affaccerà un nuovo volto capace di far dimenticare i precedenti.

Ariete

Anche per l’Ariete l’anno non è stato dei più semplici. A differenza del Leone, l’Ariete vive la vita con più spensieratezza e la fine di una relazione ha decretato l’inizio di un nuovo periodo. Un momento della vita fatto di divertimento, nuove conoscenze e qualche errore. In amore l’Ariete cerca l’anima gemella con cui poter fare progetti. Per trovarla sarà necessario scendere a compromessi e rivolgersi verso persone decise ma equilibrate e mature. Nulla è impossibile.

Cancro

I nati sotto al segno del Cancro hanno un carattere difficile che, spesso, li pone in contrasto con gli altri. Questo non renderà semplice l’avvicinamento di qualcuno interessato sentimentalmente. Le coppie in crisi dovranno pensarci bene prima di lasciarsi, l’ignoto spesso è peggio di ciò che è certo. Scendere a compromessi e aiutarsi reciprocamente sarà alla base di un recupero. Per i single questi mesi potrebbero rivelarsi cruciali, basta dannarsi l’anima pensando a qualcuno che non nutre nessun interesse per noi. Meglio volgersi altrove alla ricerca della persona giusta, le stelle sono favorevoli.

Pesci

Tanto amore per il Leone e altri 3 segni zodiacali tra cui i Pesci che vivranno momenti meno fortunati rispetto ai precedenti. Per queste persone, infatti, si prospetta un dicembre che partirà male per poi riprendersi man mano che ci si avvicina al Natale. Attenzione, quindi, ai primi giorni di dicembre che potrebbero portare problemi e allontanamenti. Anche qui, con un po’ di attenzione tutto si sistemerà al meglio e si riuscirà a risolvere la situazione. Occhi aperti perché il vischio aspetta proprio i Pesci per assistere come testimoni ad alcuni interessanti baci.