Urina come ottimo fertilizzante, oro facile da ottenere per far crescere le piante

Da sempre l’urina è stata utilizzata per aiutare le piante dell’orto grazie alla presenza di azoto, fosforo e potassio, fino a quando la diffusione degli antibiotici ha fatto sorgere dei dubbi.

Uno studio comparso sulla rivista Enviromental Science and Technology ha fatto chiarezza. I batteri presenti nell’urina dopo 24 ore hanno un 99% di possibilità di non passare al suolo, rendendo questo rimedio naturale ottimo per il trattamento del terreno.

L’utilizzo di fertilizzanti chimici potrebbe diminuire la capacità delle coltivazioni di trattenere gli elementi nutritivi più importanti. Questo renderebbe i terreni sempre più poveri e aridi, peggiorando la qualità delle coltivazioni con l’andare del tempo.

I rimedi naturali sono fondamentali e l’utilizzo dell’urina dovrebbe essere rivalutato a prescindere da convinzioni e pregiudizi. Questo perché ridurrebbe le emissioni di gas serra per la produzione dei prodotti chimici e diminuirebbe la quantità di energia necessaria per trattare le acque reflue. Il livello di inquinamento delle acque urbane potrebbe calare in maniera rilevante.

Investimenti di alto livello

Urina come ottimo fertilizzante? La fondazione di Bill Gates ci crede dopo aver studiato gli effetti nelle coltivazioni di alcuni Paesi africani e in Messico. L’urina verrebbe miscelata con l’acqua e conservata per 1 mese, quindi versata nel terreno permettendo alle piante di poter essere coltivate tutto l’anno.

Secondo alcuni coltivatori l’urina potrebbe portare vantaggi ai campi di cavolfiore e ai cetrioli. L’urina raccolta in un anno basterebbe per un campo di cavolfiori e potrebbe portare un aumento della produzione di svariati chilogrammi. In Svizzera si sono accorti dell’importanza di questo prodotto prezioso e facile da ottenere. È stato perfezionato un metodo per trasformare l’urina in fertilizzante solido. Lo scopo è fare in modo che i Paesi in via di sviluppo si liberino dei danni chimici che i vari prodotti non controllati stanno facendo.

Urina come ottimo fertilizzante, non ci sarebbero rischi

Il fosforo sarebbe particolarmente prezioso perché sta diventato sempre più raro. Verrebbe estratto dall’urina insieme a potassio e azoto e convertito in granulati da spargere nei campi. Gli studiosi sono sicuri che le riserve di fosforo potrebbero finire nei prossimi 80 anni.

I giardinieri hanno opinioni contrastanti per quanto riguarda l’utilizzo dell’urina come fertilizzante casalingo. Questo perché nelle urine si depositano migliaia di sostanze che entrano nel nostro corpo e che sarebbero comunque chimiche. Il corpo umano sarebbe tossico per via dei prodotti che utilizziamo e che ingeriamo e le nostre urine sarebbero come un deposito. Cosmetici, alimenti e farmaci inciderebbero. Questi dubbi sarebbero stati fugati dall’EPA. La tossicità del nostro corpo non influirebbe sul terreno che sarebbe un ottimo biofiltro. Rimettere nel terreno la nostra tossicità non creerebbe rischi, la percentuale di assorbimento sarebbe risibile, mentre i benefici rimarrebbero di altissimo livello.