Abbiamo visto assieme ai nostri Esperti che tenere un cellulare acceso sul comodino non fa bene alla nostra salute. Approfondimento al quale rimandiamo i Lettori a fine articolo. Ma, fa davvero male tenere una sveglia digitale accesa sul comodino e può disturbare il sonno? Prima dell’avvento dei cellulari, la sveglia elettronica era presente praticamente in ogni casa. Oggi, decisamente meno, ma ha ancora i suoi estimatori. Vediamo cosa può accadere utilizzandola, avvalendoci di studi di settore.

Uno studio dell’università di Oxford

Secondo alcuni ricercatori della prestigiosa università britannica di Oxford, la sveglia digitale sul comodino farebbe male principalmente per due motivi:

il suono acustico intenso che provoca lo shock del risveglio;

il led luminoso che potrebbe interferire con il riposo del cervello.

Entrambe le teorie sono esposte in uno studio interessante della facoltà di Neuroscienze dell’ateneo inglese, lo “Sleep and Circadian Neuroscience Institute”. Vediamo nello specifico perché fa davvero male tenere una sveglia digitale accesa sul comodino.

La sveglia non farebbe dormire a sufficienza

Per i ricercatori inglesi una sveglia digitale accesa sul comodino non sarebbe nociva per le onde trasmesse in direzione del cervello. Perché, come sappiamo, questo è un campo scientifico ancora aperto alle deduzioni, ma non alle conclusioni. Il problema è invece legato al fatto che, il suono improvviso e invasivo delle sveglie elettroniche porterebbe a dei micro-choc per il nostro cervello. Questi risvegli improvvisi avrebbero delle conseguenze negative sulla qualità del sonno e, di conseguenza, sulla stessa qualità nella produzione lavorativa dell’indomani. Dobbiamo, infatti ricordare, che la nostra attività cerebrale ha dei cicli durante il sonno.

Più o meno rallentati e più o meno accelerati. Se la sveglia interrompe la fase del sonno in cui il cervello accelera, ecco che il nostro cervello subirebbe una specie di attacco nocivo. Non dimentichiamo, infatti, come sottolineano gli studiosi inglesi che il nostro ciclo biologico naturale del sonno è regolato dalla luce. Ecco spiegato il secondo motivo per il quale il led luminoso della sveglia disturberebbe il nostro cervello, convinto di vedere sempre e comunque una luce. Con relative perdite di qualità del nostro riposo.

Approfondimento

Se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro