Veramente in pochi conoscono questi laghi strepitosi dall’acqua azzurra circondati da alte montagne e fitti boschi facilmente raggiungibili e spettacolari

Inizia per gli italiani e le italiane il periodo estivo in cui si organizzano le vacanze e si decidono mete e tappe. Potremmo essere ancora indecisi e vorremmo capire dove andare. La vacanza al lago è una delle scelte senz’altro migliori se si vuole fondere l’immersione nella natura ai sacrosanti bagni rinfrescanti e rinvigorenti. In Nord Italia questa scelta prevede anche la vicinanza di maestose montagne. In questo articolo prendiamo ad esempio due laghi strepitosi che veramente in pochi conoscono, dall’acqua azzurra, circondati da alte montagne e fitti boschi, facilmente raggiungibili e spettacolari. Si trovano a pochi minuti da Trento.

I laghi di Lamar

Stiamo parlando dei laghi di Lamar, in provincia di Trento, a qualche minuto di macchina dal capoluogo di provincia trentino. Facilmente raggiungibili sia in macchina che con mezzi pubblici, questi due laghi si trovano letteralmente in mezzo alle montagne. Sono infatti circondati da uno scenario suggestivo, con boschi fitti e alte montagne rocciose, che lasciano a bocca aperta. Il luogo è davvero incontaminato, e l’acqua….è azzurra. L’acqua di questi due laghetti sembra realmente una piscina.

Nei dintorni ci sono, per gli appassionati, comodi campeggi molto ben attrezzati. Nella zona sono possibili escursioni in bici, in canoa lungo il lago maggiore di Lamar oppure ottime passeggiate in montagna. Vicinissimo è il Monte Bondone, stupenda montagna che sovrasta la città di Trento, facilmente raggiungibile, dalla città, attraverso una strada oppure con la funivia.

E la stessa Trento è molto vicina, con il suo spettacolare Castello del Buonconsiglio, il Duomo o il MUSE (museo delle scienze).

Per chi sceglierà questo tipo di vacanza, il divertimento e il relax sono assicurati, così come visite culturali di alto livello in luoghi storici famosissimi.