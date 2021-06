Sono dette rampicanti quelle tipologie di piante che possono arrampicarsi su muri o strutture verticali. Ne esistono diverse tipologie e sono tutte bellissime, ricche di colori e di profumi. Negli ultimi tempi è tornata la moda di decorare il proprio giardino o le pareti esterne della casa con queste piante.

In particolare, chi ha la possibilità di installare un pergolato o un arco in giardino, spesso decide di renderlo unico proprio con delle piante rampicanti. Ma come scegliere quella giusta? Continuando a leggere vedrete qual è la pianta rampicante ideale.

Ecco perché questa è la pianta rampicante perfetta per il pergolato in giardino o per decorare le mura di casa in modo originale e magnifico

Per tutti gli amanti dei fiori e dei colori vivaci, la bignonia è la pianta ideale. Simbolo di ricchezza e prosperità, la bignonia è una pianta rampicante forte, con splendidi fiori rossi, arancio o rosa che fioriscono per tutta l’estate.

I suoi rami possiedono delle ventose che permettono alla bignonia di arrampicarsi su qualunque superficie, ed è anche molto semplice da coltivare. Queste caratteristiche la rendono la pianta rampicante perfetta per decorare pergolati, archi da giardino o le mura esterne della casa, in modo originale e magnifico.

Anche se in inverno perde le foglie, la pianta non morirà a causa delle basse temperature e tornerà a fiorire ai primi segni di caldo.

Come prendersi cura della bignonia

Come accennato, la bignonia non teme né il caldo né il freddo, ma cresce meglio in penombra per non subire il caldo delle giornate più torride.

Inoltre, anche se da giovane la pianta ha bisogno di essere annaffiata una volta alla settimana, da adulta vivrà benissimo con l’acqua piovana.

Una curiosità di questa pianta è che è capace di assorbire l’umidità dai muri, per cui è perfetta per le pareti soggette a umidità elevata, perché le mantiene sane e forti.

In conclusione, questa magnifica pianta è perfetta per rendere speciale e magico il giardino di casa.