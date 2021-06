Si sente spesso dire che il burro fa male alla salute. Ma la realtà è che un burro scadente e ricavato da prodotti primi di scarsa qualità è ancora peggio. Non tutti sanno che da pochi ed essenziali dettagli si può capire facilmente se il burro che stiamo comprando è buono.

È fondamentale sapere cosa mettiamo ogni giorno sulle nostre tavole o nelle nostre ricette. Il burro è un alimento basilare nella cucina italiana. È vero che non bisogna abusarne. Eppure ci sono studi che ritengono che un consumo moderato di burro e prodotti caseari diminuisca il rischio di infarti.

Per questo non dovremmo mai eliminarli totalmente, ma saper riconoscere quelli di ottima qualità. Dagli Esperti della Redazione di PdB, ecco i trucchi per riconoscere facilmente il burro di buona qualità al supermercato e non comprare prodotti pessimi per la salute.

Il colore del burro

Una delle caratteristiche inconfondibili del miglior burro sul mercato è il colore. Siamo abituati a comprare un burro giallastro o che si avvicina al giallo canarino. Peccato che proprio quel colore denota un burro cattivo. Infatti, il burro più è di colore bianco o panna meglio è. Quindi diffidiamo dal burro troppo scuro.

Però la domanda che sorge spontanea è come fare a vedere il colore del burro prima dell’acquisto se è confezionato? Per questa ragione sarebbe bene comprare il burro al taglio, così da osservarne le caratteristiche. Contrariamente possiamo solo basarci sulla lista degli ingredienti, come vedremo in seguito.

Un altro aspetto molto importante è la lavorazione per ottenere il burro. Esistono due modi per produrlo. Il burro di colore bianco è fatto di panna o crema di latte. Il burro che prende il colore giallo è prodotto col latticello, cioè il siero del latte.

Soltanto dalla differenza di prezzo si capisce quale sia il prodotto migliore. La crema di latte costa circa 4 euro al litro, mentre il siero costa 20-30 centesimi al litro. Il burro di qualità più alta è composto dalla panna fresca che non si inacidisce durante la lavorazione. È indice di qualità quando sull’etichetta si trova scritto “da panna centrifugata”. Ecco il burro migliore che possiamo comprare e gustare.

