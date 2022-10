Dire che abbiamo capito male per colpa di Mercurio dal 2 di ottobre non sarà più una buona scusa. Il Pianeta che favorisce la comunicazione, infatti, riprenderà il suo moto diretto e ci terrà alla larga dagli equivoci. E non sarà l’unico a ripartire, perché il giorno 8 del mese anche Plutone tornerà diretto. E allora addio a dubbi amletici: tutto ci apparirà chiaro e sapremo esattamente cosa fare. Infine il 23 ottobre, mentre il Sole entra nel segno dello Scorpione, Saturno finisce la retrogradazione. Non potremo più rimandare i nostri progetti, illuminati dalla intelligente chiarezza del Pianeta degli anelli. Non c’è niente da fare. Gli astri ci affascinano e l’oroscopo ci incuriosisce. E allora, cosa ci riserva il cielo di ottobre?

Bilancia, Gemelli e Acquario sono baciati dalla fortuna

I nati sotto il segno della Bilancia avranno un mese all’insegna dei sentimenti. La vita a due sarà armoniosa e con buone prospettive per il futuro. I single potranno progettare di sposarsi e le coppie di pianificare l’arrivo di una cicogna con relativo fiocco rosa o azzurro. Si potrebbero riallacciare delle vecchie amicizie. Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli nessuna insidia nelle comunicazioni guasterà i loro rapporti con il resto del Mondo. Si sentiranno al centro di simpatie gratuite, amati e compresi, e potranno sfruttare questo momento per far partire il loro progetti più cari.

I pianeti sono favorevoli ai nati sotto il segno dell’Acquario che devono tirare fuori la grinta per farsi valere, senza farsi condizionare dai pensieri negativi. È il momento di realizzare i propri desideri e di non lasciarsi frenare da nessuno.

Ottobre è un mese d’oro e ricco di occasioni speciali per alcuni segni zodiacali

Per gli Scorpione il momento più fortunato sarà il 23 del mese, quando il Sole entrerà nel loro segno. Si sentiranno perfettamente in grado di cavalcare l’onda e vivranno momenti di grande passione in amore.

I nati sotto il segno del Leone sapranno comunicare con più diplomazia e riscopriranno l’arte di scendere a compromessi per non rovinare occasioni preziose. Dovranno tenere a bada la loro impazienza e riflettere bene prima di agire.

Lo stesso consiglio le stelle danno al Sagittario, che dovrà rallentare la sua corsa e ragionare con calma sulle cose. E i risultati sperati ci saranno.

Per Vergine e Cancro il favore delle stelle arriverà a fine mese

I nati sotto il segno dei Pesci dovrebbero approfittare di questo momento per dare forma concreta alle loro aspirazioni ed uscire dalla sfera dei sogni perennemente irrealizzati. Le stelle raccomandano di essere pratici.

Ci saranno occasioni speciali anche per i Vergine che potranno concludere trattative importanti e impegnarsi in progetti interessanti. A patto che non si lascino scoraggiare da Mercurio retrogrado. I momenti più propizi ci saranno a fine mese con l’ingresso del Sole nel segno dello Scorpione.

I Cancro saranno un po’ stressati e dovranno attendere gli ultimi giorni di ottobre per avere il favore delle stelle. Forse per loro è il momento di praticare un nuovo hobby.

Insomma, l’oroscopo dà segnali incoraggianti evidenziando che ottobre è un mese d’oro e ricco di occasioni speciali per molti.

