Una nuova settimana ha fatto il suo esordio e ogni segno zodiacale la sta vivendo a modo suo. Dal 23 al 29 maggio 2022 importanti eventi stanno influenzando la sfera lavorativa e quella amorosa. I più fortunati stanno già raccogliendo i frutti di questo periodo d’oro. Ma non per tutti questo momento sembra rivelarsi così propizio.

Il pianeta Marte nel segno dell’Ariete e Mercurio e Venere in Toro non sembrerebbero giovare granché a un segno in particolare. Per lui si nascondono in agguato noie sentimentali e disguidi sul posto di lavoro. Ecco di quale si tratta e come vivrà i prossimi giorni di primavera.

Un segno misterioso e alquanto enigmatico

Ogni segno dello zodiaco ha una sua personalità e tratti caratteriali che lo distinguono dagli altri. Non è facile, però, comprendere appieno quale sia il vero volto dello Scorpione.

Questo segno d’Acqua governato da Marte e Plutone non lascia trasparire nulla di sé. Sembra continuamente avvolto in un alone di mistero e segretezza. Il che potrebbe renderlo per certi versi affascinante allo sguardo altrui.

Gli appartenenti al segno dello Scorpione sono individui solitamente emotivi, ma dotati di un certo intuito. Spesso si affidano all’istinto e fanno della tenacia uno dei loro punti di forza per affrontare le situazioni. Sanno essere anche molto passionali, ma attenzione: a volte questo amore intenso rischia di tramutarsi in gelosia.

Venere e Mercurio in opposizione potrebbero creare problemi in amore e qualche grattacapo alle finanze di questo segno zodiacale

Proprio il segno dello Scorpione risentirà della settimana appena iniziata e dei mutamenti astrali. Non che ultimamente stesse andando meglio, ma almeno un weekend aveva portato fortuna ed energia. A breve, però, ben due pianeti saranno in Toro, proprio il segno opposto. Venere e Mercurio in opposizione non faranno che portare guai ai nativi dell’ottavo segno zodiacale.

Proprio in questi giorni ci si potrebbe ritrovare ad affrontare conti lasciati in sospeso e multe ancora da pagare. Occhi puntati sul weekend, dove la Luna cercherà di abbattere completamente il morale. Il nervosismo e la tensione si faranno sentire, per cui bisogna controllarsi ed evitare di pronunciare frasi di cui potremmo pentirci.

In amore si potrebbe subire qualche ansia di troppo e delle scomode discussioni. Servirà parecchia calma per uscirne indenni, ma non sarà una sfida impossibile. Il 25 potrebbe essere una giornata tutto sommato positiva e aperta al dialogo. Per iniziare a risalire la corrente, invece, si dovrà attendere probabilmente la fine di giugno.

