Una settimana ricca di sorprese e fatti interessanti sta per arrivare nelle vite dei dodici segni zodiacali. Parliamo del ciclo temporale che va dal 23 al 29 maggio, ormai prossimo a cominciare. In questa fase di tempo alcuni tra noi andranno incontro a una svolta personale che causerà euforia e aumenterà l’autostima.

Le novità più interessanti si vedranno soprattutto al lavoro, dove potremmo vivere momenti indimenticabili e particolarmente propizi per le finanze. Merito dei cambiamenti nel cielo, che favoriranno dei segni in particolare.

Cosa succede tra le stelle

La settimana in arrivo sarà protagonista di importanti eventi astrologici che vedranno coinvolta una fetta di noi. L’ultimo quarto di Luna regalerà grandi soddisfazioni e aumenterà la motivazione. In questa fase il satellite terrestre, già protagonista nei giorni scorsi, sorge a mezzanotte e si avvia al tramonto verso il mezzogiorno seguente. Proprio nello stesso momento il Sole si troverà nella casa dei Gemelli, mentre la Luna in Pesci. Vediamo cosa comporterà tutto ciò e chi ne beneficerà di più.

L’ultimo quarto di Luna regalerà grandi soddisfazioni a questi 4 segni zodiacali che firmeranno contratti e incasseranno assegni cospicui

Ancora una volta, a vivere un momento d’oro sarà l’Ariete. L’influenza positiva del Sole e di Venere prometterà cambiamenti positivi sul lavoro. Dovranno fare delle scelte, certo, ma non sarà difficile prendere la decisione giusta. Potrebbero ampliare la propria rete di contatti e inoltrare richieste al proprio datore. Particolarmente favorevoli per gli affari saranno le giornate del 23 e 27.

L’impulso di Venere e dell’amico Sole si farà sentire anche per gli appartenenti al segno del Toro. Mercurio nel segno offrirà benefici aggiuntivi, a partire da lunedì 23. Con un po’ di pazienza potrebbero ricevere finalmente una risposta alle domande di lavoro. Da segnarsi sul calendario il 25, per programmare un viaggio o iniziare un corso di aggiornamento. Ci sarà qualche problemino in più dal 27 con Marte avverso, ma nulla di preoccupante.

A godere della prossima settimana di maggio ci sarà anche il Capricorno. Questo era già un mese felice per i nati del segno, visto che dovrebbero aver concluso contratti e beneficiato di promozioni. Dovrebbero scommettere sulle giornate del 24 e 25 per svolgere colloqui, fare affari o migliorare la posizione lavorativa.

L’ultimo segno premiato dalle stelle sarà l’Acquario. Con il giusto spirito di iniziativa potranno intraprendere rapporti professionali producenti. Non bisognerà dimenticarsi, però, dei progetti non ancora conclusi. Il 23 e il 27 maggio potrebbero nascondere qualche sorpresa inaspettata che li farà urlare di gioia. L’unico neo riguarda l’opposizione di Marte, che potrebbe innervosirli in qualche occasione.

