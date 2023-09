Quanto costano i gioielli della figlia di José Mourinho? Prezzi di un lusso attento al riciclo e all’ambiente

Un vestito alla moda o un paio di scarpe possono rendere eleganti donne e uomini. A completare l’outfit ci sono accessori di tanti tipi. Pensiamo ad esempio alla bigiotteria e ai gioielli. Una linea interessante di monili in oro è quella di Matilde Mourinho. Ecco chi è e quanti soldi possiamo spendere per le sue creazioni.

Quando sentiamo il nome di José Mourinho lo associamo attualmente alla Roma. Ex calciatore e con una breve esperienza da professore alle spalle, lo Special One ha allenato nella sua carriera molte squadre. Citiamo il Chelsea, il Manchester e il Tottenham. Ha lasciato il segno a Milano lavorando con successo con l’Inter.

La sua fama, il suo carattere e molte frasi storiche lo accompagnano ovunque. Mourinho spesso fa da testimonial per aziende famose. Una fetta del suo patrimonio, soldi guadagnati con il suo lavoro e la pubblicità, sembra che li investa in campo immobiliare nel suo Portogallo.

Matilde e la sua filosofia aziendale

Nei social a volte dopo una partita importante José Mourinho posta video o foto in cui si vede scartare dei pacchetti. All’interno si trova un bracciale o una collanina o altro. Sono doni della figlia Matilde. La ragazza formatasi a Londra nel campo della moda ha fondato nel 2021 Matilde Jewellery. Si tratta di un’azienda che produce gioielli sostenibili. L’oro è riciclato, i diamanti sono ottenuti in laboratorio e infine le confezioni sono biodegradabili e compostabili. In aggiunta a ogni ordine l’azienda farebbe piantare un albero.

Matilde Mourinho è attenta quindi all’ambiente. Il processo usato per creare i suoi diamanti inoltre sembrerebbe emettere un quantitativo contenuto di carbonio.

Ecco quanto costano i gioielli della figlia

Matilde jewellery propone varie collezioni per uomo e donna. Per esempio, la Heritage Collection prende spunto dalla tradizione portoghese. Simboli come il Coração de Viana, un cuore molto particolare, si ritrova per esempio in un raffinato paio di orecchini. Il costo è di circa 370 euro. Nella Modern icons troviamo creazioni in oro e diamante. Un anello, l’Artemis Ring, costerebbe 626,95 euro. Tra gli orecchini MATILDE Essentials troviamo Continuous Huggies a partire da quasi 239 euro. Chi ha alcuni buchi sui lobi dell’orecchio potrebbe scegliere dei piccoli orecchini del marchio a partire da 90 euro. Chi poi ama indossare collane con pietre, oro e diamanti potrebbe preferire il gioiello Mar Necklace in vendita a 232,95 euro. Un braccialetto per uomo poi avrebbe un costo attorno alle 700 euro e gli anelli partono da circa 650 euro.

Abbiamo quindi ora un’idea generale su quanto costano i gioielli della figlia di José Mourinho. Chi è interessato a comprarli può trovarli in vendita nello shop on line e nei negozi del brand.