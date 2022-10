Dopo il periodo estivo, accompagnato spesso da insalate, affettati e piatti freschi senza cottura, molti di noi hanno ritrovato la voglia di mettersi ai fornelli. Il tempo autunnale infatti richiama il desiderio di nutrirsi di pietanze calde e spesso goduriose. Per questo oggi consigliamo un primo di pasta non noto a tutti che ci farà fare un figurone sia con i nostri famigliari che con i nostri amici e ospiti. Per questo oggi presentiamo un piatto tipico della Sora Lella che è molto semplice da fare, ma particolarmente d’effetto e adatto alle esigenze alimentari di chi non mangia carne. È vegetariana, veloce e filante questa pasta al forno che strapperà a tutti un sorriso di felicità. Ecco in dettaglio la ricetta dei torciglioni alla Cirò.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

450 g di torciglioni;

40 g di funghi secchi;

2 mozzarelle;

50 g di Parmigiano Reggiano finemente grattugiato;

500 g di pomodori;

1 noce di burro;

3 cucchiai di olio EVO;

sale q.b;

pepe nero q.b.;

100 g di caciocavallo.

Vegetariana, veloce e filante questa semplice pasta al forno senza besciamella

Per prima cosa è necessario lavare sotto abbondante acqua corrente i pomodori privandoli dei loro piccioli. Tagliarli poi a fette e metterli all’interno di una padella e farli saltare per circa una decina di minuti con un giro di olio. Condire con del sale e del pepe nero e aggiungere una noce di burro. Nel frattempo mettere i funghi secchi in ammollo in abbondante acqua. Una volta rinvenuti, aggiungerli al composto con il Parmigiano. Mettere poi sul fuoco una pentola di acqua per la pasta e salarla al bollore. Buttare poi i torciglioni e attendere il tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo preriscaldare il forno a 200 gradi e imburrare una pirofila. Scolare la pasta e buttarla nella salsa e farla insaporire. Riporla poi nella teglia. Tagliare poi la mozzarella a rondelle e fare la stessa cosa con il caciocavallo. Consigliamo di scegliere la varietà derivante dalle vacche podoliche da cui si produce uno dei prodotti caseari migliori di tutto il territorio italiano. Cospargere la superficie con una bella spolverata di Parmigiano Reggiano e di pepe nero. Inserire in forno per una decina di minuti fino a quando non si sarà formata una bella crosticina dorata.

