Indossare i vestiti nuovi prima di lavarli: cosa succede se lo fai? La verità

Lavare i vestiti prima di indossarli? Sembra il modo giusto. Come mai? Lo spiegheremo subito. Ma pensaci, intanto, comprare vestiti ci piace da impazzire, eppure intorno a questo mondo c’è tanto da sapere. Scopri cosa accadde se indossi i vestiti nuovi prima di lavarli.

Indossare vestiti nuovi prima ancora di lavarli? Non sembra essere corretto. Ma allora come si lavano i vestiti appena comprati? Perché è importante lavare i vestiti nuovi? Come lavare vestiti per la prima volta? Come igienizzare i vestiti nuovi?

Il primo lavaggio dei capi colorati soprattutto mette in confusione tutti, che sia un indumento nuovo oppure usato.

Molti si chiedono, infatti, “I vestiti usati, quelli vintage, portano malattie?” Sfatiamo un mito: la risposta è no.

Continuiamo con molte verità: l’importanza di non indossare vestiti nuovi prima di lavarli e cosa succede quando lo facciamo.

Perché è importante non indossare i vestiti nuovi prima di lavarli? La risposta

Indossare i vestiti nuovi prima di lavarli è la voglia di tutti, i quali pensano “non vedo l’ora di mettere questo abito appena comprato”. Ecco, è sbagliato. Oppure agiamo per pigrizia. In ogni caso si compie un errore.

Sul blog di Greenme è stato spiegato che i: “Coloranti nocivi, nonifenoli, biocidi e formaldeide possono nascondersi fra le fibre dei tessuti e possono rappresentare un pericolo per la nostra salute – soprattutto se i capi acquistati sono stati prodotti in Paesi in cui le leggi sulla salute sono più “morbide” e permettono l’utilizzo di sostanze tossiche”.

Per cui, meglio eliminare tali pericoli, come? Lavando i vestiti prima di indossarli. Lo conferma anche dal sito Elle, con tali parole:

“Tra i motivi per cui indossare vestiti nuovi senza lavarli può rivelarsi pericoloso, i trattamenti chimici a cui i capi sono sottoposti per rimanere impeccabili dopo chilometri di trasporto, utilizzati per evitare pieghe o l’insorgenza di muffe. Si tratta di sostanze che possono irritare la pelle, come le resine di formaldeide o i nonilfenoli, che fortunatamente evaporano nel cestello della lavatrice.”

Ecco di seguito dei consigli utili.

Quindi occorre lavare i vestiti appena acquistati prima di indossarli: sì ma come?

“Per evitare diarrea, norovirus, gastroenteriti, batteri Mrsa, cioè da staffilococco resistente alla meticillina, e dermatiti assortite vale la pena lavare i vestiti nuovi in acqua fredda e poco detersivo, aggiungendo due cucchiai di sale grosso al cestello della lavatrice”. È quanto emerge dal sito web di Vanityfair.

Quindi, per eliminare eventuali batteri dai vestiti, sembrerebbe essere meglio lavarli in questo modo. Alla fine, hai scoperto la verità: indossare i vestiti nuovi prima di lavarli fa male. E tu, come ti comporti di fronte a questi rischi?