Dopo che Dow Jones e S&P 500 hanno disegnato un nuovo minimo annuale, si è formato nei giorni scorsi un pattern che nelle serie storiche con probabilità del 90% ha fatto partire sempre movimenti direzionali rialzisti. Per il momento, anche ieri questa view è stata confernata. A Wall Street si rafforza la tendenza rialzista: il peggio è alle spalle? Vediamo di capire qualcosa in più analizzando i grafici secondo i criteri dell’analisi tecnica classica alla luce dei nostri oscillatori e algoritmi proprietari.

I pericoli sembrano ridimensionati

Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e il pericolo legato alla Credit Suisse, le Banche centrali hanno buttato acqua sul fuoco, “dichiarandosi pronte ad intervenire”. Ieri inoltre la BCE ha alzato i tassi dello 0,50 come da attese. Probabilmente anche la FED ritoccherà al rialzo, ma forse in maniera minore i tassi. Ci sembrano comunque “decisioni” già scontate dai mercati azionari. Ora si potrebbe quindi iniziare a riguardare non solo ai dati dell’inflazione, ma anche alle previsioni e outlook delle società.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 16 marzo si è chiusa con un ulteriore recupero rispetto alla giornata precedente e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.246,55

Nasdaq C.

11.717,28

S&P500

3.960,28.

A Wall Street si rafforza la tendenza rialzista: i livelli da monitorare

Anche oggi si sono affollate ulteriori divergenze rialziste, ma al momento è prematuro affermare che i pericoli potrebbero essere scampati. Oggi ad esempio scadrà un setup mensile che potrebbe avere anche un impatto negativo sui prezzi. Inoltre, il pattern indicato nei giorni scorsi, inversion one two three, deve ottenere ulteriori conferme.

Cosa monitorare per la giornata odierna?

Che non verranno perforati al ribasso i seguenti livelli:

Dow Jones

31.568

Nasdaq C.

11.363

S&P 500

3.862.

Oltre alla giprnata odierna, gli occhi saranno puntati sulle date del 21/22 marzo, quando si svolgerà la riunione FED, e scadranno altri setup mensili.

Lettura consigliata

Indossare i vestiti nuovi prima di lavarli: cosa succede se lo fai? La verità