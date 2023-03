Non ci crederai quanto valgono le vecchie sedie a dondolo di nonna! Le cercherai subito nel ripostiglio

In casa si nasconde un tesoro che veniva utilizzato dai nonni per riposare. Le vecchie sedie hanno grande mercato e potrebbero garantirci un capitale interessante. Non ci crederai quanto valgono le vecchie sedie a dondolo di nonna.

Se stiamo rimettendo in ordine la casa di nonna e il ripostiglio è pieno, dovremmo fare un inventario per capire quali pezzi possono essere di valore. Uno dei più ricercati è la sedia a dondolo. Può sembrare ingombrante e inutile e invece non è così. Sono veri pezzi di antiquariato, esiste un mercato e dei collezionisti che le ricercano. Potremmo ricavarci una bella somma per una vacanza o per un week end rilassante.

Una sedia a dondolo vittoriana della fine dell’Ottocento potrebbe valere fino a 1.500 euro. È necessario che sia in ottime condizioni, senza difetti ed è tollerato qualche segno di usura che ne dimostra l’utilizzo. Una sedia a dondolo italiana in bambù del 1950 può valere anche 3 mila euro, ne troviamo in vendita su internet alcuni modelli di Vittorio Bonacina che hanno stile e design molto particolari.

Art Nouveau in casa

Le vecchie sedie a dondolo di nonna sono spesso desiderate da chi è appassionato di design e arredamento. Si tratta di pezzi eleganti da collezioni, arricchiscono l’ambiente, se le utilizziamo ricaviamo piacere dal movimento ondulatorio. Sono tanti i motivi che ci spingono ad apprezzarle, i ricordi dei nonni che raccontano storie dondolati dal movimento della sedia possono essere indelebili.

Alcune sono rare e preziose. I modelli di Michael Thonet degli inizi del 1900 sono considerati Art Déco e possono valere fino a 2.000 euro. Di legno incurvato, il modello 825 è particolarmente apprezzato perché dotato di una patina lucida e scura. Quelli Art Nouveau della fine dell’Ottocento sempre di Thoner possono arrivare a 1.800 euro.

Non ci crederai quanto valgono le vecchie sedie a dondolo di nonna e prodotti dell’Est

I collezionisti sono sempre alla ricerca di pezzi particolari con cui arricchire la propria collezione. Gli antiquariati cercano di soddisfare tutte le manie e se abbiamo un tesoro in cantina o nel ripostiglio dovremmo farlo valutare. Pezzi rari sono sempre ambiti, come le sedie a dondolo in stile Chesterfield. Risalgono agli anni Settanta, sono fatte di pino, quercia, faggio o mogano e possono valere dai 1.000 euro fino ai 1.500 euro. Sono sedie chiamate a pantofola ricoperte di pelle spessa ma è necessario che la pelle sia in ottime condizioni e senza strappi. La struttura può essere usata ma senza danni visibili.

Sono molto ricercate anche le sedie a dondolo dell’Est. Meno ricche di decorazioni o materiali, stile asciutto e scarno, Polonia o Cecoslovacchia anni sessanta. Il valore si aggirerebbe intorno ai 400 euro, ma con l’asta si potrebbe arrivare a anche fino agli 800 o 900 euro. Controlliamo i siti specializzati e facciamoci un’idea esatta dei prezzi che la nostra sedia a dondolo potrebbe avere. Oppure facciamola valutare, se in buono stato il guadagno è assicurato.