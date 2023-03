Vecchi cellulari dimenticati nel cassetto: se hai uno di questi modelli molto richiesti hai fatto bingo

In casa conserviamo gli oggetti più disparati e non sempre siamo consci del valore che possono avere sul mercato. Possiamo fare un inventario e con poche ricerche su internet scoprire di possedere autentici tesori.

Che il vintage sia un mercato in espansione lo possiamo notare dai comportamenti dei frequentatori di social. Su Facebook e Tik Tok compaiono contenuti in cui si spiegano caratteristiche e funzionamenti di vecchie tecnologie che non troviamo più nei negozi. Tra quelle che possono farci guadagnare di più ci sono i vecchi cellulari. Alcuni modelli valgono davvero tanto e possono essere venduti nelle aste internazionali o su eBay. Molti li cercano perché usarli garantisce una privacy che gli attuali smartphone non permettono. Per altri si tratta di un capriccio, ma sono i veri appassionati di oggetti vintage a spendere cifre folli che ci permettono di diventare ricchi.

Succede se abbiamo in casa un Moriba Senator o un Motorola Dayna TAC modelli degli anni ottanta che si permettono di guadagnare fino a 1.000 euro. Dimensioni importanti, pochi esemplari in circolazione, sono autentici tesori.

Nostalgie e bei ricordi

Tra i vecchi cellulari dimenticati nel cassetto facciamo attenzione al classico Nokia 3310 che usato costa nei mercatini 30 euro mentre nuovo può arrivare fino ai 300 euro. Così l’Ericsson T28 che aveva lo sportellino e la prima batteria agli ioni di litio. Se in buone condizioni e funzionante può valere fino a 400 euro. Ma quello che ci può far fare un vero affare è l’Ericsson T10 che può essere venduto a 2.000 euro.

Sembrerebbe una follia eppure è così. Gli appassionati di vecchi cellulari sono in grado di scatenarsi. Basta fare un giro su eBay. Il Motorola StarTac a LED rossi del 1996 viene venduto a 169 euro. Il Nokia 9110i Comunicator vale 1.000 euro. Era famoso perché si apriva come un libro anticipando il Galaxy Z con una tastiera QWERTY con cui si inviavano i primi sms o i fax. La nostalgia per questi modelli è tanta eppure la tecnologia ha fatto passi da gigante portandoci nel Mondo degli iPhone che però si stanno susseguendo con troppa velocità. Ce ne sono alcuni di cui ci siamo dimenticati in fretta. Forse non lo sappiamo ma certi possono vale cifre importanti. Scopriamo quali.

Vecchi cellulari dimenticati nel cassetto a prezzi folli

Se in casa abbiamo un iPhone 2G dobbiamo sapere che i collezionisti ne vanno pazzi. Potrebbe essere pagato anche 1.000 euro e si tratta di un prodotto praticamente dimenticato. Stiamo molto attenti. Su eBay un modello di iPhone 2G sigillato e mai attivato vale 20 mila euro. È proprio vero, forse è una vera follia, ma questo è il valore reale. Con la sua vendita potremmo fare una vacanza extra lusso oppure pagare l’anticipo per un monolocale.

Meno fortunati i possessori di un HTC One M7 che viene venduto a 500 euro. È il primo smartphone con dispositivo Android ad avere sfidato gli iPhone, in alluminio è una vera rarità. Così come i dispositivi Nexus prodotti da vari brand e da cui potremmo ricavare fino a 470 euro. Il vintage non muore mai e ci può fare guadagnare tanto. Quindi facciamo valutare i nostri beni. Le sorprese sono dietro l’angolo.