Un problema molto frequente che può causare imbarazzi è l’alito cattivo.

Spesso anche se laviamo i denti accuratamente persiste ed è difficile da contrastare. Oggi vogliamo parlare di questo fastidioso problema, proponendo alcune soluzioni efficaci e super naturali. Infatti, diremo basta ad alito cattivo e figuracce se masticheremo questi ingredienti che abbiamo in casa.

Le cause di un problema imbarazzante

Prima di scoprire il rimedio, però, conosciamo le cause.

L’alitosi è un problema che può essere collegato all’igiene dentale o a quella digestiva. Se non curiamo i denti e abbiamo cumuli di placca e carie non trattate, potremo presentare un alito forte e sgradevole. In questo caso l’unica alternativa è ricorrere a cure dentistiche e migliorare l’igiene quotidiana. Per evitare questi problemi è fondamentale usare quotidianamente il filo interdentale assieme ad un buon collutorio.

Nel caso in cui il problema non sia collegato a questi fattori potrebbe essere causato da una cattiva digestione. Il consumo di cibi pesanti e difficilmente digeribili potrebbe alterare equilibri digestivi e causare cattivi odori in bocca. In certi casi l’alito pesante potrebbe essere anche sintomo di intolleranze alimentari.

Se ci ritroviamo con un alito amaro e persistente in bocca non c’è da disperare: possiamo adottare queste semplici soluzioni di emergenza che ci daranno un alito profumato e piacevole.

Basta alito cattivo e figuracce grazie a questi semplici rimedi naturali

Per contrastare i cattivi odori del cavo orale possiamo masticare delle radici di liquirizia. Questa radice selvatica è ricca di sostanze balsamiche, che oltre a favorire la digestione profuma la bocca. Potremo mangiare delle pastiglie in liquirizia, o meglio, masticare i bastoncini grezzi. Oltre ad essere un efficace antistress faremo il bene per la nostra bocca e il nostro alito.

Un altro metodo molto usato in medio oriente è quello di masticare dei semi di finocchietto. Non dovremo fare altro che prendere una manciata di questi semi aromatici e masticarli sino a che emanano il caratteristico profumo. Se lo faremo dopo ai pasti, otterremo anche un efficace effetto digestivo.

Se, però, non amiamo le caramelle, possiamo optare per un infuso a base di erbe aromatiche, da bere quando l’alito non è dei migliori. Potremo mettere in infusione delle foglie di basilico fresco, di alloro e di menta per dieci minuti. Questa tisana avrà un effetto immediato sugli aliti più pesanti e sgradevoli. Non dovremo più temere figuracce e imbarazzi ma potremo parlare a testa alta senza timore.

