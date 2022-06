Varrebbero davvero tanto oro questi oggetti vintage che potremmo trovare nei tanti mercatini delle pulci che frequentiamo in estate

La classica domanda che facciamo tutti noi quando arriviamo in albergo per le meritate vacanze è cosa c’è nei dintorni per passare la serata. Non importa che siamo al mare o in montagna, al lago o nelle città d’arte, perché la sera dopo cena, cerchiamo sempre qualcosa di rilassante. Se abbiamo bambini piccoli, la ricerca numero 1 è quella di un baby park, magari ricco di gonfiabili e di giostrine. Ma una delle cose che amiamo particolarmente quando siamo nella passeggiata serale in vacanza è trovare i mercatini dell’usato e del vintage.

Anticipati da lunghe file di luci e illuminazioni, per gli appassionati, sono una vera e propria delizia. Praticamente tutte le località di mare, almeno una volta alla settimana, propongono questi tipi di mercatini serali, molto frequentati e in certi casi davvero sorprendenti. Possiamo trovare l’espositore professionista, ma anche l’amatore, che setaccia cantine e garage. Proprio qui potremmo reperire pezzi davvero incredibili.

Non è solo un piacere ma potrebbe rivelarsi anche un guadagno

Varrebbero davvero tanto oro questi oggetti vintage che potrebbero rivelarsi un piccolo ma importante investimento del presente e del futuro. Curiosando tra i mercatini del vintage, sul lungomare della nostra meta vacanziera, potremmo trovare:

un Game Boy Nintendo perfettamente funzionante con cartucce gioco, che potrebbe valere anche 5/600 euro;

Il peluche Furby che fu un vero e proprio cult e che, i collezionisti cercano disperatamente, pagandolo anche 200 euro se non di più;

Le astronavi della Lego, saga Star Wars prima serie, che, complete di pezzi e scatola, sono delle vere e proprie miniere d’oro per chi le possiede.

Ma sono i famosi scatoloni gettati a terra i contenitori potenziali dei mini-tesori che potremmo trovare. Come dicevamo, se l’espositore è un dilettante che vende per il piacere e non è un intenditore, occhio a:

Puffi e Playmobil degli anni ’70;

accendini Zippo degli anni ’90;

vecchi dischi in vinile degli anni ’70;

fumetti italiani e americani ben conservati, con primi numeri, possibilmente sempre degli anni ’70;

prime edizioni inglesi della saga di Harry Potter o del ciclo di James Bond, letteralmente ambiti da collezionisti e amatori.

