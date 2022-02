Valgono quanto 20 lingotti d’oro questi 20 consigli utili per ridurre all’osso le bollette di luce e gas

In occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico odierna, l’ENEA ha pubblicato una guida contro il caro bollette. Si tratta di un vademecum utile, secondo l’Agenzia Nazionale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, per abbattere i costi energetici e aiutare l’ambiente.

La guida ENEA si divide in due gruppi di suggerimenti. Metà di essi riguardano l’uso smart (intelligente) dell’energia, gli altri 10 l’uso del riscaldamento in modo efficiente. Vediamoli tutti, perchè in questo modo scopriremo che valgono quanto 20 lingotti d’oro questi 20 consigli contro il caro-bollette.

Il decalogo riscaldamento

I primi due controlli da fare riguardano la temperatura degli ambienti domestici e il numero di ore in cui i caloriferi sono accesi. È uno spreco avere temperature estive quando per gli esperti possono andar bene 19 gradi.

Altrettanto utile è schermare le finestre durante la notte, ricorrendo a persiane e/o tapparelle fino alle tende pesanti. Ogni azione tesa a imprigionare il calore in casa è utile per rendere costante e confortevole la temperatura domestica.

Ancora, il costo della consulenza di un check-up energetico all’immobile è detraibile e consente di apportare gli interventi più convenienti. Tradotto: spesso i vantaggi legati all’intervento superano di gran lunga i relativi costi.

Guai poi a porre ostacoli a termosifoni e radianti di calore o aprire le finestre più del tempo dovuto. Produrre calore costa, mentre è decisamente facile dissiparlo o perderlo. Ad esempio sarebbe più saggio, invece, inserire un pannello riflettente tra un muro e il termosifone.

Assai utili si rivelano l’installazione delle valvole termostatiche, della centralina di regolazione della temperatura e l’uso di un sistema di contabilizzazione del calore. Il calore va dosato, calibrato, gestito anche da un ambiente a un altro. Facendo un esempio per tutti, di solito le stanze esposte a Sud necessitano di minore calore rispetto al resto dell’abitazione.

Un altro investimento che spesso ripaga nel tempo è quello legato alla sostituzione dell’attuale caldaia con una a condensazione. Infine, ricordarsi sempre di sbrinare regolarmente congelatori e frigoriferi.

Valgono quanto 20 lingotti d’oro questi 20 consigli utili per ridurre all’osso le bollette di luce e gas

Veniamo adesso ai trucchi legati all’uso intelligente dell’energia.

Il primo rimanda all’uso delle lampadine a risparmio energetico, ossia ricorrere alla tecnologia LED. A parità di potenza assorbita, producono una luce 5 volte superiore rispetto alle classiche lampadine alogene o ad incandescenza.

Altri tre suggerimenti riguardano l’efficientamento dell’involucro, vale a dire:

isolare tetto e soffitto;

coibentare stanze e/o ambienti (si pensi ad esempio a quelli esposti a Nord);

usare serramenti a doppi vetri. Al riguardo abbiamo già visto come sfruttare l’Ecobonus 50% per cambiare infissi o tapparelle e avvolgibili.

I risparmi passano anche attraverso l’adozione di azioni che a prima vista sembrano ininfluenti. Ciabatte multipresa, apparecchi elettronici di classe energetica superiore, luci spente in ambienti non utilizzati e uso moderato dell’acqua calda sono i classici esempi. Sono quei gesti quotidiani ai quali non si da peso, ma che messi insieme fanno tanta differenza in bolletta.

Un investimento che ripaga nel tempo e con gli interessi è quello della realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile. Se abbinato ai Bonus casa, infatti, i vantaggi (economici e non) superano di gran lunga i costi.

Infine, ricordarsi sempre di effettuare la manutenzione degli impianti usati. Sono il miglior investimento in termini di sicurezza personale, minori consumi e più tutela per l’ambiente.

