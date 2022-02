Penultimo weekend di febbraio e astri che cambiano di casa ed influenza. Ad esempio troviamo Giove in Pesci e Sole e Mercurio in Acquario, mentre la Luna sarà in Bilancia.

Abbiamo chiesto il parere degli esperti in merito all’oroscopo del fine settimana ormai alle porte. In particolare, arriveranno brividi lungo la schiena di Ariete e Vergine per l’eccesso di pianeti assenti e/o in quadratura.

in arrivo giorni da dimenticare per gli amici Ariete

Quelli in arrivo saranno due giorni da dimenticare per gli amici dell’Ariete. Molti pianeti, infatti, risulteranno assenti o in quadratura nelle prossime ore.

Sarà il caso di Giove, per esempio, che passerà nel segno dei Pesci e priverà gli arietini del suo potente sostegno. Ne risentirà tanto chi lavora alle dipendenze, quanto gli autonomi e i titolari di attività. In generale mancherà l’idea vincente, la forza e la lucidità dei tempi migliori. Di contro non mancheranno intoppi e difficoltà impreviste, oltre che ritardi nelle consegne.

Altrettanto delicato il fronte delle finanze, dove sono attese spese inattese oppure mancati incassi. Tuttavia, basterebbe seguire questa semplice regola di finanza personale per arrivare sereni a fine mese.

Oltre all’abbandono di Giove c’è da segnalare la quadratura di Venere e Marte e la Luna opposta sia sabato che domenica. Con un cielo così avaro di stelle ed anzi ricco di opposizioni planetarie, meglio evitare ogni decisione e/o scelta di una certa importanza o di prendere posizione.

In famiglia (dai figli, al partner fino ai genitori) sarà meglio avere un profilo defilato, evitando ogni forma di attrito e/o inutile discussione.

Brividi lungo la schiena di Ariete e Vergine nel weekend per colpa di Venere e Marte in quadratura

Anche per i nati Vergine il passaggio di Sole in Pesci (quindi in opposizione) sarà l’evento chiave e di lettura del fine settimana. Questo transito priverà i nati del segno della giusta carica e voglia di fare. Tutto risulterà pesante, anche le piccole incombenze quotidiane risulteranno simili a vette da scalare. Inoltre mancherà l’autostima e l’ottimismo, quella carica interiore che spesso agisce da propulsore per i nati Vergine.

Il cielo dei sentimenti sarà altrettanto privo di emozioni, senza alcuna distinzione tra chi è single e chi è in coppia. Gli astri consigliano di dedicare il weekend al riposo e alla cura del corpo, magari praticando uno sport e sfruttare il bel tempo. Per chi fosse indeciso sul da farsi, si può scegliere tra cosa è più indicato e fa star meglio tra correre e camminare.

