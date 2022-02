Per dare libero sfogo alla fantasia in cucina, non c’è niente di meglio che preparare dei dolci. Oltre alle solite torte o biscotti, con un po’ di ingegno si possono realizzare tantissimi dessert, anche sfruttando ingredienti semplicissimi. Nelle prossime righe, quindi, vedremo come mettere in pratica questo concetto, preparando dei golosissimi involtini dolci.

Per realizzare circa 8 involtini ci serviranno:

2 mele;

125 g di farina;

70 g di maizena;

350 ml di acqua;

2 cucchiai di zucchero di canna;

3 cucchiai di sciroppo d’acero o di miele;

succo di mezzo limone.

Bastano soltanto 2 mele per realizzare questi deliziosi involtini dolci, ottimi da mangiare anche per merenda

Innanzitutto, occupiamoci della preparazione degli involucri esterni. Anche se in alternativa possiamo utilizzare dei fogli di pasta fillo, in questa ricetta utilizzeremo una pastella da fare con pochissimi ingredienti. Setacciamo quindi la farina in una ciotola ed aggiungiamo la maizena, l’acqua ed un pizzico di sale. Mescoliamo con una frusta, evitando di formare i grumi, ricopriamo e lasciamo riposare in frigo per 30 minuti.

Nel frattempo, laviamo bene la mela e priviamola della buccia. Dopo di che, tagliamola a bastoncini sottili e inseriamoli all’interno di una ciotola. A questo punto, condiamoli con zucchero, sciroppo d’acero, succo di limone ed un pizzico di sale. Quindi, mescoliamo il tutto e lasciamo riposare.

Ora riprendiamo la pastella e, come se fossero delle crepes, andiamo a cuocerle in un padellino antiaderente leggermente unto. Una volta ottenuti dei dischetti, disponiamo al centro di ognuno i bastoncini di mele e richiudiamoli ad involtino, ripiegando prima i bordi laterali.

Per sigillarli bene bisognerà spennellare sui bordi una miscela di acqua e farina, in maniera tale che non si aprano durante la cottura.

Una volta finito, disponiamo gli involtini su una teglia foderata con carta forno ed inforniamoli a 180 gradi per 20 minuti. In alternativa, anziché azionare il forno, potremmo friggerli in olio di semi avendo cura di girarli a metà cottura per farli dorare da entrambi i lati. Quindi, abbiamo appena visto che bastano soltanto 2 mele per realizzare questi deliziosi dolcetti da mangiare a colazione o per merenda.

Una volta cotti, il consiglio è di lasciarli intiepidire in modo tale che i sapori possano amalgamarsi ancor di più. Per dare un tocco finale, possiamo inoltre dare una spolverata di zucchero a velo.

Lettura consigliata

Per una torta di mele soffice e deliziosa, ecco i segreti dei pasticcieri da copiare subito