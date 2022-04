L’evoluzione tecnologica ha portato molti oggetti, che una volta ritenevamo indispensabili, a diventare obsoleti.

Fino ad una decina di anni fa prodotti come CD e DVD venivano ancora venduti e in molti amavano utilizzarli.

Oggi le piattaforme di streaming audio e video come Spotify o Netflix hanno reso inutili questi supporti.

Solamente gli amatori e i nostalgici continuano ad utilizzarli disdegnando tutto il resto. Chi ha dei vecchi CD in casa e non sa cosa farsene potrebbe provare a riciclarli in modi molto interessanti.

Tra questi conquista i primi posti la creazione di uno spaventapasseri utile per allontanare piccioni, ma anche altri volatili, dal proprio giardino.

Oltre a questo possiamo regalare i nostri vecchi CD ai bambini che potranno utilizzarli come una tavolozza per dipingere.

Valgono oro i vecchi CD e DVD riutilizzati in questi 3 modi pazzeschi ma non tutti lo sanno

Creare uno spaventapasseri utilizzando dei vecchi CD sarà davvero semplice e intuitivo. Come tutti sapranno, al centro del CD si trova un piccolo buco in cui si dovranno infilare dei nastrini.

Si potranno utilizzare sia nastrini colorati che in plastica trasparente, in alternativa anche lo spago andrà bene. Utilizzando fili non invisibili, però, gli uccelli si accorgeranno con più rapidità che si tratta di oggetti inanimati.

Dopo aver legato i CD in questo modo si potranno attaccare su un balcone o nei pressi di un giardino. Molto utile anche nell’orto, in questo caso bisognerà legare dei CD ad uno spaventapasseri già presente nel campo. Così facendo gli uccelli si spaventeranno e si allontaneranno. Tra gli altri metodi utili per tenere lontani gli uccelli dal nostro balcone o dall’orto c’è anche l’utilizzo di spezie come la cannella o prodotti come il peperoncino.

Tavolozza

Il secondo interessante modo per riutilizzare i vecchi CD è lasciarli ai bambini come tavolozza dei colori. Dall’asilo in poi, infatti, spesso ci si trova alle prese con disegni e dipinti da realizzare anche a casa. I colori come quelli a tempera possono essere spalmati sopra il CD che, poi potrà essere tenuto in mano con facilità grazie al buco centrale.

In questo modo si ricaverà una tavolozza a costo zero e si ricicleranno questi prodotti ormai inutilizzabili.

Alternativa

Chi non ha manualità ma non vuole gettare nella spazzatura i vecchi CD potrebbe cercare di venderli o donarli.

Alcune associazioni, infatti, accoglieranno con entusiasmo la nostra donazione. Per guadagnarci qualche soldo, invece, si potrà andare alla ricerca di negozi disposti ad acquistarli. Come nel caso dei libri anche per i CD e i DVD il mercato dell’usato è molto vivace. Valgono davvero oro i vecchi CD e DVD riutilizzati in questi 3 modi pazzeschi, peccato che non tutti lo sappiano.