Valgono di più le monete da 2 euro francesi, quelle con l’arpa o quelle con l’omino? Queste monete arrivano a valere 2.000 euro

I disegni presenti nelle monete sono spesso frutto di laboriosi percorsi e solo alla fine si prende una decisione. Spesso la scelta del disegno influenza il valore della moneta oltre quello corrente. Esistono infatti dei collezionisti che cercano gli euro di tutti i diversi Paesi offrendo cifre importanti. Quelle da 2 euro sono tra le più desiderate.

La Francia avrebbe chiesto il parere a una commissione di esperti circa la scelta da fare per il disegno della moneta da 2 euro. 1200 disegni da esaminare per scegliere quello più adatto da inserire nelle monete da 2 euro. Quelle della prima serie sono opera dell’artista Joaquin Jimenez che ha elaborato un albero come simbolo della vita a cui è stato aggiunto il motto repubblicano Liberté, égalité, fraternité.

Nel 2022 è stato introdotto il disegno con i rami di quercia e di ulivo che danno vita a un albero che evoca forza e pace. Sul bordo della moneta troviamo la scritta 2** di seguito per 6 volte alternata dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso. Queste monete del 2000 hanno prezzi che variano tra i 750 euro e i 2.000 euro. Una edizione commemorativa del 2001 è presente sui siti d’aste al prezzo di 965 euro.

Disegni ricercati

Valgono di più le monete da 2 ero francesi oppure quelle con altri disegni particolari? La moneta da 2 euro irlandese con il disegno dell’arpa per esempio è molto bella da collezionare. Tutti gli appassionati la cercano e la acquistano per la loro collezione. È stata emessa negli anni tra il 2002 e il 2006. L’arpa celtica è tradizionale per l’Irlanda. Il verso è completato dalla scritta EIRE e da 12 stelle a 5 punte, il simbolo dell’unione Europea.

Il valore di queste monete varia dai 20 euro ai 150 euro. Niente a che vedere con l’albero della vita francese che evidentemente è più raro. Però non tutto è perduto. Se abbiamo i 2 euro irlandesi del 2002 controlliamo lo stato di conservazione. Le monete che non hanno mai circolato o che hanno circolato poco acquistano valore. Chiediamo al negozio di numismatica di cui ci fidiamo a quanto ammonta l’aumento di valore per le monete mai circolate. La risposta potrebbe farci piacere.

Valgono di più le monete da 2 euro francesi ma chiediamo sempre informazioni ai venditori

Riusciamo a ottenere prezzi più interessanti con i 2 euro che riportano il disegno dell’omino. Questa moneta è stata coniata per commemorare il decimo anniversario dell’Unione Economica Monetaria. Sappiamo che le monete commemorative valgono sempre di più, questa è del 2009 e il disegno presenta l’omino con il braccio che diventa il simbolo dell’Euro.

Ne troviamo in commercio una olandese che viene venduta a 599 euro e una più rara al prezzo di 1.290 euro. La prima giustifica il suo valore con la provenienza olandese, per la seconda non ci sono spiegazioni. Potrebbe essere presente un errore di conio che non è stato descritto dal venditore. Prima di acquistare a scatola chiusa bisognerebbe mettersi in contatto con chi vende e chiedere spiegazioni. I siti d’asta sono molto rigidi nella scelta degli annunci, quindi la moneta potrebbe avere una particolarità ma bisognerebbe indagare. In vendita si trovano monete da 2 euro stilizzate con l’omino provenienti dall’Olanda al prezzo di 80 euro. Chiedere informazioni ai venditori ci permette di capire meglio questo circuito che potrebbe farci guadagnare tanti soldi ma potrebbe portarci anche a investimenti sbagliati. Facciamo molta attenzione.