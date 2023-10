L’oroscopo del weekend regala una fortuna sfacciata a questi segni zodiacali, ma occorre saperla prendere così. Ed ecco a chi Cupido scoccherà la freccia dell’amore   

Sarà un fine settimana davvero fortunato per alcuni segni che godranno di un oroscopo favorevole. E c’è anche chi conoscerà, finalmente, l’amore. Ecco le previsioni, segno per segno, del weekend.

Per l’Ariete, da venerdì, il cuore batterà ancora più forte. Una persona con la quale ci stiamo frequentando farà un importante passo in avanti per renderla più solida. Saremo pronti a dire sì a una domanda cruciale?

Va male al Toro che passerà il fine settimana a rimuginare. Al lavoro le cose vanno male e passeremo due giorni a studiare le mosse giuste per prenderci le nostre rivincite. Attenzione che non diventi una ossessione.

L’oroscopo del weekend regala una fortuna sfacciata ai nati del Cancro, ma non solo a loro

I Gemelli farebbero bene a guardare i social, più del solito. Soprattutto, i messaggi diretti. Infatti, un vecchio amore del passato ha deciso di farsi vivo e richiederci l’amicizia. Solo casualità, oppure no?

L’oroscopo del weekend regala una fortuna sfacciata al Cancro. E non solo perché, quasi magicamente, certi problemi si sono improvvisamente risolti. Anche la buona sorte economica sembra sorriderci. Forse, dovremmo comprare questo Gratta e Vinci.

Anche per il Leone la fortuna sembra sorridere. Venerdì, riceveremo una mail importante che ci rassicurerà su alcuni problemi fisici. Ecco, allora, che da sabato si può festeggiare con gli amici.

Brutte notizie in arrivo per la Vergine. Dal punto di vista dei soldi, ci girerà male nel fine settimana. Occhio, quindi, a puntarli inutilmente. Il che non vuol dire che non vinceremo, ma che le possibilità caleranno.

Per la Bilancia è arrivato il momento di chiarire le cose in casa. Col partner, da tempo, certe incomprensioni si stanno trascinando senza la volontà di risolverle. Ecco perché questo weekend è l’ideale per mettere le carte in tavola.

Lo Scorpione ha una scappatella in vista, ma attenzione a chi potrebbe fare la spia

Lo Scorpione è sempre in cerca di avventure, quasi fossero una sfida. Pur amando il partner, non disdegna qualche scappatella. Attenzione, però, che le bugie hanno le gambe corte e ci sarà anche uno disposto a fare la spia.

Single del Sagittario, forse ci siamo. Avete presente l’app di incontri nella quale vi siete iscritti? Arriveranno dei match interessanti e da uno di questi potrebbe arrivare l’occasione di una serata “calda”.

Per il Capricorno il fine settimana sarà, soprattutto, un momento per stare bene con gli amici. In particolare, con una persona, a noi cara, che avrà bisogno dei nostri consigli.

L’Acquario ha deciso di anticipare qualche regalo natalizio, viste certe offerte. Attenzione, però, a non esagerare, perché il budget non si è dilatato e i conti bisogna farli quadrare.

A proposito di fortuna, che invidia che fanno i Pesci. Saranno due giorni dove la dea bendata guarderà dalla nostra parte. Certo, non dobbiamo stare con le mani in mano, ma va incoraggiata. Pensiamo a come farlo.