Emessa moneta commemorativa per Italo Calvino: perché collezionarla e quanto vale quella più rara dedicata a uno scrittore

Se vogliamo diventare collezionisti o siamo appassionati di monete rare, il Ministero dell’Economia ci da’ una mano. Scovare le monete dedicate a scrittori, pittori, scultori, personalità che hanno fatto la storia dell’arte in Italia e non solo è una maniera per investire positivamente il nostro denaro.

Investire il denaro in denaro ma senza parlare di finanza. Questo significa collezionare le monete rare che nel tempo acquistano valore e diventano bene rifugio. Bisogna però essere sempre ben informati. Per esempio il Ministero dell’Economia ha emesso in questi giorni una moneta commemorativa molto particolare. Si tratta della moneta coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino.

Italo Calvino è nato a Cuba nel 1923 ed è stata una figura di riferimento per la letteratura e per la cultura italiana del Novecento. Non solo. I suoi libri continuano a essere tra i più venduti, le prime edizioni sono tra quelle che valgono di più e i suoi insegnamenti sono ancora oggi attuali.

Personalità di riferimento

Emessa moneta commemorativa per Italo Calvino, si celebra il centenario della sua nascita. Romanziere, scrittore e giornalista i suoi scritti hanno influenzato arte, cinema e teatro. Il Visconte Dimezzato, Il Barone Rampante, Il Cavaliere Inesistente hanno formato numerose generazioni. E così anche Marcovaldo, Le Città Invisibili e Le Lezioni Americane.

La moneta è stata disegnata da Antonio Vecchio e fa parte di una serie di 9 pezzi Fior di Conio con tiratura 9.000 esemplari. Non sono tantissimi esemplari e la possibilità che un giorno la moneta diventi rara esiste. Ora il valore della moneta è 5 euro, sul dritto troviamo il ritratto dello scrittore, sul rovescio invece una scena del romanzo Il Barone Rampante. Nei siti specializzati la moneta è già in vendita al prezzo di 60 euro.

Emessa moneta commemorativa per Italo Calvino, l’esempio di Boccaccio

Per capire la convenienza di affrontare questi tipi di investimenti possiamo fare un esempio. La moneta da 2 euro che commemora lo scrittore italiano Giovanni Boccaccio è tra le più collezionate di tutto il mondo. È una moneta che la Repubblica Italiana ha emesso nel 2013 per celebrare i 700 anni della sua nascita. La moneta ha su un lato il volto dello scrittore e sull’altro l’anno di nascita e quello dell’anniversario.

Questa moneta da 2 euro che all’epoca si comprava dai collezionisti per 35 euro visto che ne erano stati messi in circolazione circa 10.000 esemplari, ora vale nei siti d’aste circa 800 euro. Ci sono alcuni esemplari in vendita a 1.800 euro e 2.400 euro ma la prima valutazione sembra essere quella più plausibile. La rivalutazione di questi pezzi è di quelle importanti quindi riflettiamo. Abbiamo ora una nuova occasione.