Il patrimonio di Ed Sheeran è di quelli che lasciano senza parole: immobili, investimenti e dischi venduti

Il suo nome è Edward Christopher Sheeran ed è un cantautore britannico. Ha uno stile musicale che risente di influenze folk e soul è ha ottenuto la sua popolarità in Europa e America del Nord, poi in Oceania. Nel 2011 ha firmato un contratto con la Asylum Records per il suo terzo album che è diventato 7 volte disco di platino. Il patrimonio di Ed Sheeran è di quelli che lasciano senza parole.

Sarebbe uno dei cantanti più ricchi in questo momento, i suoi concerti fanno sempre sold-out e spesso le notizie sulla sua vita privata finiscono nelle prime pagine dei tabloid più conosciuti. Ma anche quelle riguardanti la sua situazione economica. E non sempre sono concordanti. Secondo Forbes il suo patrimonio sarebbe di 57 milioni di dollari, gradino 27 tra le celebrità più ricche del mondo.

Secondo quanto affermato dal Sunday Times il suo patrimonio sarebbe invece di 160 milioni di sterline e lui si troverebbe al gradino 17 tra i cantanti più ricchi del Regno Unito. Probabilmente il dato del Sunday Times è quello aggiornato mentre quello Forbes dovrebbe far riferimento all’anno 2015. In ogni caso si tratta di risultati di tutto rispetto vista la giovane età.

Un cantante d’oro

Il patrimonio di Ed Sheeran è di quelli che lasciano senza parole. Sarebbero 150 milioni i dischi venduti a livello globale dal cantante di Halifax, classe 1991, specialista in tour mondiali. La rivista Rolling Stone Italia avrebbe stabilito che ogni concerto che fa porterebbe nelle sue tasche 90.000 euro. Secondo un’altra rivista Ed Sheeran avrebbe guadagnato 246 milioni di dollari per 63 concerti negli Stati Uniti. Anche in questo caso i conti non tornano. Se guadagnasse 90.000 euro a concerto avrebbe dovuto incassare meno di 6 milioni.

Ricordiamo però che durante i tour, i compensi potrebbero essere diversi a seconda che gli spettacoli si tengano in Europa, Stati Uniti o Sudamerica. L’affluenza di pubblico è molto diversa e anche gli introiti dei singoli concerti. La discrepanza però è tanta. Bisognerebbe stabilire se la percentuale che il cantante prende oltre alla cifra base che è fissa riesce a coprire questa differenza. Avere dati certi in questi casi è sempre molto difficile.

Le somme che Ed Sheeran guadagna, sterlina più sterlina meno, sono comunque quelle di una star. E star lui lo è a tutti gli effetti, anche se non lo fa mai pesare. Le dichiarazioni sui momenti malinconici che spesso lo attanagliano dimostrano come il successo non sia la cura di tutti i mali. Spesso anzi la mancanza di normalità potrebbe essere deleteria.

Il suo patrimonio comunque cresce di anno dopo anno. Tra alti e bassi e l’umore che fa le bizze, il cantante avrebbe acquistato una casa e un ristorante a Notting Hill per un valore di 20 milioni di sterline. Avrebbe inoltre aggiunto 4 proprietà al suo ranch di Suffolk a nord di Londra che già valeva 3 milioni di sterline. Facile immaginare che uno dei modi preferiti da Ed Sheeran per gli investimenti riguardanti i suoi guadagni sia in campo immobiliare. Terreni, case e ristorazione i campi prescelti. Forse è anche in questo modo che si distrae dall’enorme popolarità che lo segue ovunque vada. Si può facilmente immaginare la scia di paparazzi piazzata nei pressi della sua abitazione impegnata a strappare qualche foto. È il vero prezzo che bisogna pagare quando si è così famosi.