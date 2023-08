Valgono di più le micro monete da 50 lire o quelle da 100 lire? Alcune ci fanno diventare ricchi, vendute a 50.000 euro

Non furono tanto amate quando agli inizi degli anni Novanta vennero introdotte. Si perdevano facilmente, non erano facili da maneggiare e non erano attraenti. Oggi che le micro monete sono vintage le cose sono cambiate. Molti collezionisti ancora le cercano.

Piccole monete di dimensioni ridotte, coniate tra il 1990 e il 1995, monete da 50 e 100 lire, cercasi disperatamente. Furono coniate per una questione di necessità, si voleva riutilizzare il materiale di scarto impiegato per le 500 lire bimetalliche. Non vennero apprezzate dai cittadini italiani decisamente interdetti di fronte alla novità. Ma il motivo che portò al ritiro fu l’incompatibilità con i vari distributori automatici presenti in città. Le dimensioni erano 15,55 mm di diametro per 2,7 grammi di peso per le monete da 50 lire e 18,30 mm di diametro e 3,3 grammi per le 100 lire.

Il valore delle 50 lire piccole è maggiore rispetto alle 100 lire. Le 50 lire piccole coniate nel 1990 valgono 15 euro, quelle coniate nel 1991 valgono 9 euro, quelle coniate nel 1995 valgono 3 euro. Il valore delle 100 lire piccole coniate fino al 1992 è di 2 euro. Per trovare una micro moneta da 100 lire che valga più di una da 50 lire dobbiamo scovare quella con l’errore. Le monete da 100 lire con i gambi delle cifre più stretti valgono 25 euro.

Bene rifugio

Valgono di più le micro monete da 50 lire, anche quelle più rare. Nei siti che si occupano di aste e numismatica alcuni prezzi sono davvero folli. Una micro moneta da 50 lire del 1993 mai circolata e in ottime condizioni è in vendita su eBay al prezzo di 50.000 euro. Considerata bene rifugio in grado di aumentare ancora il suo valore è un vero pezzo per intenditori.

Una micro moneta da 50 lire del 1995 considerata rara mai circolata e nuova di zecca è in vendita al prezzo di 15.000 euro. Se abbiamo esemplari simili utilizziamo questi prezzi come punto di riferimento, potremmo fare un grande affare. Utilizziamo professionisti qualificati che possiamo trovare anche su internet per ottenere delle valutazioni reali e possibili realizzi da fare in futuro.

Valgono di più le micro monete da 50 lire, questi i motivi

Sempre sul sito eBay troviamo una micro moneta del 1995 mai circolata, rara e con diversi errori di conio al prezzo di 35.000 euro. Una moneta simile da 100 lire senza errori di conio ma in ottimo stato è in vendita al prezzo di 1.200 euro. Perché le monete da 50 lire valgono di più?

Se ne trova un numero di esemplari minore quindi sono considerate più rare. Ma a questo si aggiunge un altro elemento fondamentale. Sono presenti in vendita nei siti specializzati più monete da 50 lire che non sono mai circolate rispetto alle monete da 100 lire. Quelle da 100 lire aumentano di valore sono se sono presenti errori di conio. È questo a fare la differenza, oltre che allo stato di conservazione e se sono o meno fior di conio. Controlliamo quindi nei cassetti, se abbiamo conservato qualche micro moneta e la troviamo in buone condizioni potrebbe essere il nostro giorno fortunato.