Dove trovare orologi Rolex a 50 euro: sono repliche e la legge lo considera un reato. Esistono siti attendibili?

Il Rolex più economico costa 5.000 euro e non tutti possono permetterselo. Se siamo appassionati del marchio ma non abbiamo disponibilità, il pensiero è di ricorrere alle repliche. C’è un problema. Chi compra viene sanzionato. Ecco tutto ciò che dobbiamo sapere per evitare guai.

In Italia le repliche dei prodotti di lusso non sono legali. I prodotti contraffatti violano la proprietà intellettuale e le leggi sul copyright. Chi decide di acquistare lo fa a suo rischio e pericolo perché in alcuni commette un reato e viene punito con una multa. Le repliche dei beni di lusso sono legate agli introiti della criminalità organizzata e del lavoro nero e un acquisto incauto potrebbe portarci aggravanti di pena.

Attualmente è bene sapere che non esistono siti affidabili che vendono repliche di orologi e altri beni di lusso ammessi dalla legge. Quando compriamo un Rolex on line dobbiamo farlo da un venditore autorizzato in grado di consegnarci il documento di autenticità e garanzia. Naturalmente il prezzo degli orologi Rolex anche se di seconda mano sono molto elevati. Un Rolex che costa 50, 150 o 250 euro è di per sé una prova che stiamo comprando una replica e che potremmo finire nei guai.

Una scelta sbagliata

Dove trovare orologi Rolex a 50 euro? Il mercato degli oggetti contraffatti è cresciuto enormemente negli ultimi anni e la possibilità di venire imbrogliati non è remota. Comprare un orologio che è una replica evitando di spendere migliaia di euro è considerata una valida alternativa per molti acquirenti che non hanno grandi possibilità economiche. Ma è un’alternativa facile e come tutte le cose facili porta guai.

La presenza dei siti che vendono repliche si è moltiplicata negli ultimi tempi, on line ne troviamo tantissimi e c’è l’imbarazzo della scelta. Purtroppo questi siti non danno garanzie, sono illegali e vengono chiusi puntualmente. Ma dove ne scompare uno ne compaiono altri cinque e la storia si ripete. Comprare un oggetto contraffatto è reato in Italia, nella maggior parte dei Paesi europei e negli Stati Uniti. Oltre alla multa questo reato è punibile con l’arresto. Ma quanto sono gravi le conseguenze di questo gesto sconsiderato?

Dove trovare orologi Rolex a 50 euro in Italia

Il reato più grave in cui incorriamo è quello di ricettazione. È punibile da 6 mesi a 3 anni di reclusione con sanzioni che vanno da 2.500 euro fino a 25.000 euro. Questo se acquistiamo per poi rivendere. La Cassazione ha stabilito che se la merce viene acquistata per essere utlizzata a livello personale non c’è reato penale, ma si viene soltanto punito con una multa. Le multe variano da 100 euro fino a 7.000 euro. Chi decide di acquistare lo fa a suo rischio e pericolo perché in alcuni commette un reato e viene punito con una multa.

Il decreto 231 del 2007 tutela la proprietà intellettuale e l’articolo 473 del codice penale determina le sanzioni. Non esistono siti web che vendono repliche in maniera corretta e tutelata dalla legge. Gli oggetti che non sono originali possono venire confiscati in qualsiasi momento. Rivolgiamoci ai rivenditori autorizzati e controlliamo il sito della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza se vogliamo avere tutte le informazioni dettagliate. È inoltre disponibile il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze come fonte autorevole utile per chiarirci le idee.