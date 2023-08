Non solo capolavori musicali per Laura Pausini: le sue abitazioni sono spettacolari e lussuose, è una star con molto gusto

Cantante amata in Italia e in tutti i Continenti, ha sfornato un successo dopo l’altro. Ma ha dimostrato di avere gusto anche in fatto di immobili e design e il suo tempo trascorso tra l’Emilia e Miami è di alta qualità. Anche grazie alle sue case. Quindi, non solo capolavori musicali.

La sua vita si divide tra l’Emilia e Miami. La villa nei colli bolognesi è immensa, la Pausini conserva abiti di scena e ricordi della sua carriera musicale. Si esercita al piano e compone, una sala attrezzata la ospita per gli allenamenti e per gli esercizi quotidiani. Il bianco prevale insieme ai pavimenti in parquet e ai lampadari di cristallo.

Negli Stati Uniti la scelta di Miami è stata giustificata dalla realtà cosmopolita che per un’artista è sempre importante. Ma anche dal clima mite tutto l’anno e dalla predominanza della cultura latina, in Sudamerica la Pausini è infatti un vero e proprio mito. Ultimamente la zona dove è nata e stata sconvolta da un’alluvione e anche la casa dei genitori è stata colpita duramente. Nei social la cantante ha mostrato tutto il suo dolore. I commenti dei fan americani e sudamericani sono stati commoventi.

Legno e ferro

Non solo capolavori musicali per Laura Pausini, anche le sue case sono bellissime e da invidiare. Non potrebbe essere altrimenti visto che con i suoi dischi la cantante di Faenza ha guadagnato circa 74 milioni di euro. Ma la Pausini, che si sente benissimo nei panni di mamma, ama visitare i dintorni di Castel Bolognese che sono ricchi di storia e tradizione. A partire dal mulino risalente al XIV secolo che è stato postato nei social della cantante dopo una visita con la famiglia.

La villa di Miami è degna di un’autentica star. La collezione di Grammy e Golden Globe dimostra l’apprezzamento del pubblico e della critica. Parquet e pianoforte bianco a coda sono presenti anche in questa villa che ha una vista mozzafiato. I suoi gusti per l’arredamento sono precisi e quasi fiabeschi. Al centro della sala più grande della casa americana si trova infatti una scala in marmo con ringhiere di ottone. Gli arredi sono molto luminosi.

Non solo capolavori musicali per Laura Pausini, lei è una vera designer

Buongusto e qualche sfizio ma senza esagerare, questo sembra il mantra di Laura Pausini in materia di design. Ha dalla vita tutto ciò che si potrebbe desiderare, grande talento, carriera sempre al top, sposata con l’amore di sempre cioè Paolo Carta. Ora che è diventata mamma si sente completa. Un fiocco rosa è comparso a febbraio nel maestoso cancello della sua villa italiana a dimostrazione che il lieto evento era atteso da tutti e ha reso felici molte persone e milioni di fan.

Si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti per ovvi motivi di lavoro ma non sente tanto la differenza, almeno dentro le mura domestiche. Gli interni si assomigliano, la casa americana ha in più stucchi e colonne tipiche delle ville in Florida. Quella italiana è più rustica e rispecchia meglio le sue origini che appartengono alla via Emilia. Tutti amano la Pausini e ogni volta che un nuovo post compare sui social i followers impazziscono. Quando si tratta della sua vita domestica poi, la passione si tinge di un sincero romanticismo.