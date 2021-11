La Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12 novembre presenta 2 bandi di concorso del Comune di Napoli per complessivi 123 posti. La selezione è per titoli ed esame e l’assunzione prevista è a tempo pieno e determinato. Nel dettaglio, le ricerche riguardano i seguenti profili:

93 posti di vari profili professionali, con scadenza alle 12.00 del 29 novembre;

30 posti di dirigente di diverso profilo/area e scadenza al 3 dicembre. Invece il termine di quest’altro concorso per 1.479 posti a tempo indeterminato (e una sola prova d’esame a crocette) è fissato al 9 dicembre.

Illustriamo i passaggi chiave dei concorsi, anticipando che ci saranno solo 30 quesiti a risposta chiusa a questi 123 posti nella capitale del sole e della pizza.

Le figure ricercate al 1° bando

La Delibera della Giunta comunale n. 469 del 29 settembre 2021 ha programmato le assunzioni a tempo determinato che qui illustriamo. Nel dettaglio, le figure ricercate sono le seguenti:

n. 23 istruttori direttivi amministrativi, categoria D1;

n. 5 assistenti sociali, categoria D1;

n. 8 istruttori direttivi informatici, categoria D1;

n. 8 istruttori direttivi architetti, categoria D1;

n. 4 istruttori direttivi ingegneri, categoria D1;

n. 36 istruttori amministrativi, categoria C;

n. 9 geometri, categoria C.

I requisiti di ammissione al concorso

La partecipazione alla selezione è subordinata al possesso di requisiti generici e specifici. Tra i primi abbiamo la maggiore età, la cittadinanza italiana o il rispetto delle norme di legge in materia, il godimento dei diritti civili e politici. Ancora, l’idoneità fisica, il non aver riportato condanne e il non essere stati destituiti dal pubblico impiego. Infine si richiede l’espletamento degli obblighi di leva, laddove previsti.

Quelli di natura specifica attengono al titolo di studio, differente a seconda della posizione per la quale ci si candida. Per alcune posizioni è richiesta anche l’abilitazione all’esercizio della professione.

Al riguardo si invita il Lettore a prendere visione integrale del bando, anche in relazione al profilo di proprio interesse.

Termini e modalità di inoltro delle domande

I partecipanti dovranno compilare il format di domanda online utilizzando il link disponibile all’indirizzo specificato al bando. Come detto, il termine ultimo è fissato al 29, lo stesso previsto per questi altri 700 posti a tempo indeterminato a 2 passi dal mare.

Per ciascun profilo, nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a 10 volte i posti messi a concorso, si procederà a preselezione. Quest’ultima sarà per soli titoli, con attribuzione del punteggio secondo quanto specificato dall’art. 5 del bando.

La prova scritta, da svolgere in 45 minuti, consisterà nella risoluzione di 30 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla. Le domande oggetto d’esame variano in base al profilo professionale per il quale ci si candida.

Solo 30 quesiti a risposta chiusa a questi 123 posti nella capitale del sole e della pizza

Il secondo bando, invece, riguarda la selezione di 30 dirigenti di diversi profili e afferenti a diverse aree. Al riguardo, tuttavia, la G.U. precisa che l’amministrazione comunale partenopea procederà a breve alla pubblicazione dell’avviso di selezione.

Quest’ultimo, in particolare, sarà visibile sul portale istituzionale del Comune di Napoli a partire da martedì 16 novembre. il termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione è fissato in questo caso al 3 dicembre.

Approfondimento

Lavoro carriera e successo con questo percorso scolastico.