La Reggia di Caserta, in Campania, ha appena reso disponibili 15 tirocini extracurriculari per gli iscritti al programma Garanzia Giovani. Un’occasione unica per crescere in termini di esperienze professionali e fare un viaggio nel tempo. La location delle Reggia, infatti, è unica nel suo genere e non ha bisogno di molte presentazioni.

Sintetizziamo il relativo avviso, anticipando questi 15 tirocini extracurriculari per NEET in questa magnifica location tra arte, natura e storia.

In merito alla Reggia di Caserta

La Reggia dal 1997 è Patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è meta, ogni anno, di milioni e milioni di visitatori da ogni angolo del mondo. Tutti i circuiti turistici che fanno tappa in Campania e/o al Sud, infatti, la inseriscono nel percorso delle tappe da non mancare.

L’opera fu voluta da re Carlo di Borbone e fu edificata a partire dal 1752 sul progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli. L’intento era quello di realizzare un’opera che potesse competere con la Reggia di Versailles, in Francia.

Ne venne fuori un capolavoro che si estende su una superficie di circa 47mila mq, corredato da uno straordinario parco di circa 120 ettari.

I tirocini extracurriculari

Per quanto riguarda l’offerta, il complesso vanvitelliano cerca giovani figure da avvicinare al mondo del lavoro, offrendo loro degli stage. Al riguardo, è stato pubblicato l’avviso per l’attivazione di 15 tirocini extracurriculari a beneficio degli iscritti al programma Garanzia Giovani della Campania.

Nel dettaglio, la ricerca dell’Istituto museale mira a reclutare le seguenti figure:

operatori addetti alla realizzazione e alla manutenzione di giardini;

addetti alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti, alle lavorazioni del legno e gestione dei magazzini;

operatori edili delle strutture murarie;

esperti d’arte, un grafico e un architetto.

Uno sguardo ai requisiti per la candidatura

L’avviso dei tirocini dettaglia quali sono i requisiti da possedere per la candidatura:

si richiede anzitutto un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;

occorre inoltre essere registrati al programma Garanzia Giovani;

infine essere iscritti presso i Centri per l’Impiego ed abbiano lo status di NEET (Not in Education, Employment or Training). In sostanza occorre che i candidati non siano coinvolti in programmi di istruzione e/o formazione o che non abbiano contratti di lavoro in essere. Ovvero che non siano iscritti ad un corso di formazione professionale o a un regolare percorso di studi (secondari superiori o universitari).

Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è fissato per il giorno 18 novembre 2021. La domanda, invece, andrà inoltrata online tramite il portale “cliclavorocampania”.

