Ecco quando preoccuparsi se il girovita aumenta e come correre ai ripari per la prova costume

Come fare se la cintura o i pantaloni stanno stretti? ecco come deve essere il girovita per gli uomini e le donne.

In vista delle vacanze sono tanti che, preoccupati della prova costume, decidono di mettersi a dieta o di intraprendere un’attività fisica. Sicuramente seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e praticare un’attività sportiva sono regole fondamentali per tenere lontano rischi di patologie talvolta anche gravi. Ovviamente sarebbe però opportuno seguirle tutto l’anno e non solo 15 giorni prima della partenza per le nostre vacanze.

Peraltro le diete fai da te non sono proprio una buona idea. Infatti, oltre a non dare l’effetto sperato, facendoci addirittura riprendere anche il doppio dei chili persi, potrebbero essere dannose per la salute. Pertanto sarebbe preferibile affidarsi ad un professionista che ci aiuti a perdere peso e soprattutto a rimanere in forma. Seguire un’alimentazione equilibrata e adatta alle nostre esigenze, al nostro peso, altezza ed età è fondamentale per il nostro benessere quotidiano. Anche uno stile di vita attivo è importante per contrastare non solo l’aumento del peso ma anche notevoli rischi per la salute, come il colesterolo. Per chi ha tra i 50 e 60 anni gli esperti consigliano almeno 150 minuti alla settimana di attività aerobica.

Altro che prova costume! Ecco quando preoccuparsi se il girovita aumenta e i pantaloni non si abbottonano più

Un punto molto dolente sia per le donne che per gli uomini è il girovita. Il grasso addominale terrorizza infatti un po’ tutti. Tuttavia oltre che dal punto di vista estetico, la tanto odiata pancetta dovrebbe preoccupare soprattutto per la nostra salute. La circonferenza vita infatti indica anche il nostro status di salute. Un accumulo di grasso proprio in quel punto indica un aumento del rischio di cardiopatie, diabete e ipertensione. In particolare con l’aumento del girovita aumenta anche il rischio di sviluppare malattie degenerative, come quelle metaboliche, cardiovascolari e anche oncologiche. Ma quando preoccuparsi? I valori del girovita ovviamente cambiano nelle donne e negli uomini.

Quanto deve essere negli uomini e nelle donne

Negli uomini il girovita non dovrebbe superare i 94 cm. Tra i 95 e 101 cm diventa pericoloso indicando un rischio moderato. Mentre oltre tale valore potrebbe diventare estremamente pericoloso per la salute. Per le donne invece un girovita corretto non deve superare gli 80 cm. Se il girovita sta aumentando tra gli 81 e 87 cm, sarà opportuno cercare di ridurlo. Se invece supera gli 88 cm siamo di fronte ad un rischio accentuato di gravi conseguenze per la salute. In tali casi è necessario rivolgersi ad un professionista che ci indichi la strada giusta. Per prevenire tali situazioni è fondamentale mangiare sano, ridurre il consumo di sale, utilizzando erbe aromatiche come la menta, di alcolici, smettere di fumare. Ma anche cercare di dormire bene e di evitare stress. Pertanto altro che prova costume! Ecco quando bisogna se il girovita aumenta e la cintura inizia a tirare.