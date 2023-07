La spiaggia più piccola del Mondo si trova in Spagna ed è straordinaria

Tante volte cerchiamo un posto esclusivo per trascorrere un po’ di tempo, soprattutto d’estate e perché non farlo nella spiaggia più piccola del Mondo? Ecco dove si trova e com’è fatta, una vera perla della natura.

Nella bella stagione ci sono due scelte da fare per molte persone: scegliere il posto più economico in cui trascorrere le vacanze estive oppure trovare un posto esclusivo per poter fare qualcosa di emozionante e diverso dalla solita routine. Ognuno di noi può dare ad esclusivo, poi, il significato che vuole: costoso oppure che non è molto frequentato.

Documentare bei viaggi e viverli è sempre una buona scelta. Noi, in questo articolo vi possiamo aiutare indicandovi la spiaggia più piccola del Mondo. Si tratta di un fazzoletto di terra e mare di pochi metri che è diventato un luogo davvero magico.

Si trova in Spagna e vale la pena conoscere tutto sull’argomento. Qui di seguito troverete, infatti, tutti i dettagli di questo posto incantevole e molto caratteristico.

La spiaggia più piccola del Mondo

Una delle spiagge più piccole del Mondo secondo Easyviaggio.com è la spiaggia di Gulpiyuri, che si nasconde tra Llanes e Ribadesella. Ci sono 50 metri di spiaggia e nell’acqua il punto più profondo è di un metro.

Quello che la rende così speciale e famosa, però, non è solamente la sua dimensione, ma anche la sua forma. Si tratta di un’insenatura racchiusa tra le scogliere in cui l’unico modo per l’acqua di entrare è da una piccola grotta naturale.

Tutto questo la fa apparire in realtà come un piccolo lago che dista circa 150 metri dal mare vero e proprio. Ma come si può raggiungere questa piccola meraviglia? C’è un sentiero che da San Antolin fa arrivare direttamente a questa spiaggia.

Quindi, non è così complicato poter andare e godere di quel paesaggio così caratteristico, dei bei colori che si dividono tra acqua e roccia e della pace di un posto che in pochi conoscono.

Le bellezze della regione

La spiaggia di Gulpiyuri non è l’unico posto da visitare in questo luogo. Anche perché, se non volete fare una sosta per rinfrescarvi o per prendere il sole, non c’è molto da fare. Molto caratteristiche sono la città di Llanes, Naves, tutta la costa di Santiuste e Arenillas.

Non dimentichiamoci che ci troviamo a nord-ovest della Spagna, nella regione delle Asturie, famosa per le costruzioni medievali, luoghi religiosi soprattutto, paesaggio mozzafiato e una cucina tipica della zona straordinaria.