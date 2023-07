Vacanze d’agosto sull’isola felice con una spiaggia candida e mare pulito, la preferita di Bianca Nappi

Nel sud Italia esiste un posto da cartolina che impressiona per bellezza e genuinità. Si tratta di un’isola pugliese che svetta con le sue bellezze culturali e naturali. È così magica che ha impressionato anche l’attrice Bianca Nappi, che l’ha scelta come luogo del cuore. Ecco la destinazione perfetta per qualche giorno di relax tra le onde del mare.

Che l’Italia offra panorami mozzafiato ormai lo sappiamo bene. Il mare è uno dei vanti, soprattutto nella parte meridionale del Paese. Una Regione come la Puglia conquista sin dal primo sguardo, e non solo per la terraferma. Al largo delle sue coste, infatti, emerge un gruppo di isole incredibili e da visitare assolutamente. Parliamo delle Tremiti: di questo arcipelago fa parte una meta, in particolare, che si distingue per le acque azzurre e le meraviglie storiche. Già dalle fotografie conquista, tanto che faremo fatica a non inserirla tra gli obiettivi delle prossime vacanze. Vediamo perché passare delle vacanze d’agosto sull’isola felice con una spiaggia candida tutta da godere.

Cinque piccole isole dal fascino unico

Le Tremiti sono una delle perle del Sud. Costituiscono una riserva naturale marina di grande importanza e fanno parte del Parco nazionale del Gargano. Sono isole che lasciano ancora molto spazio alla natura. Abbondano di vegetazione e le acque che le lambiscono sono pure e cristalline.

Per raggiungerle si può prendere il traghetto in partenza da Termoli, nel Molise. Una volta approdati si potranno ammirare lidi paradisiaci, scogli imponenti e una ricca selezione di fauna e flora. Se San Domino è la più vasta e forse più attrezzata, non ci si può scordare di un altro gioiello vicino: San Nicola.

Vacanze d’agosto sull’isola felice con una spiaggia candida in cui prendere il sole

L’isola di San Nicola è la meta amata da Bianca Nappi. La scelta non sarebbe per niente casuale, visto il patrimonio artistico e naturale che racchiude. Degno di nota è il centro storico, che assomiglia a un museo senza pareti. Qui sorge l’abbazia di Santa Maria a Mare, ricca di storia ma avvolta anche in un velo di leggenda. Gli altri punti d’interesse da non lasciarsi sfuggire sono il castello dei Badiali, la tomba di Diomede e il torrione del Cavaliere del Crocefisso.

Se stiamo puntando al mare, resteremo incantati dalle calette nascoste che spuntano tra la costa frastagliata. Normalmente non sono facili da raggiungere, a meno che non si salga su una delle imbarcazioni che fanno il giro con sosta. La spiaggia di riferimento è quella di Marinella, un diamante candido riparato dall’imponente scogliera. Qui si potrà fare il bagno tranquillamente, prendendo la tintarella sulla pelle impregnata dalla salsedine. E prima di lasciare questo posto incantevole, non dimentichiamoci di fare un tour delle isole. Per scoprire tutta la magia di questo fantastico angolo d’Italia dal sapore mediterraneo.