5 piante a crescita rapida che fanno ombra in giardino, ideali per abbellire!

Cerchi piante che crescono in fretta e possono portare un po’ di ombra in giardino? Eccone alcune. Ci sono cinque esemplari che, oltre a ripararti dal sole, decoreranno l’esterno con aroma e colori. Vediamo a quali ci riferiamo e perché sono tra i migliori.

Il giardino è quel luogo dove passiamo buona parte della giornata nella bella stagione. Ci prendiamo il sole, ospitiamo gli amici e tagliamo l’erba del prato. Non appena vi mettiamo piede, comunque, l’attenzione ricade di solito sulle piante. Le specie migliori apportano vantaggi non solo estetici, ma anche funzionali. In particolare, ci sono 5 piante a crescita rapida che fanno ombra grazie alla loro altezza. Sono ideali se vuoi vederle subito alte e rilassarti senza stare sotto il sole diretto.

5 piante a crescita rapida che fanno ombra con stile

Il primo vegetale consigliato è un parente della mimosa. Si chiama albizia julibrissin o acacia di Costantinopoli. Si nota per le vistose foglie caduche e i fiori rosa. È molto usato negli spazi aperti, sia pubblici che privati, e può arrivare a 12 metri d’altezza. Altrettanto noto è l’acero riccio, che si fa rispettare in città grazie alla resistenza ai fenomeni ambientali. È un albero dalla chioma folta e verde acceso, che in autunno assume le sfumature più varie. I fiori che sbocciano possono andare dal giallo al rosso, fino al viola.

Una pianta che, oltre alla copertura, garantisce un aroma inconfondibile in giardino è la paulownia tomentosa. Conosciuta anche col nome di paulownia imperialis, ha una struttura imponente e abbellisce con eleganza. Dai rami sbucano fiori a tromba dalla tonalità azzurro lavanda. Le foglie a cuore fanno da cornice ai circa 15 metri d’altezza che può raggiungere.

Ideale in un contesto urbano è anche il tiglio. Quest’albero tollera bene l’inquinamento, non a caso lo si trova spesso lungo viali e parchi. Si caratterizza per il fogliame verde brillante e i fiorellini profumati. Cresce rapidamente, fino a 25 metri. L’ultima proposta, pari alle altre in quanto a bellezza, è la quercia rossa. Il tronco spesso e la corteccia grigia sono tratti peculiari, anche se a fare la differenza ci pensano le foglie. Infatti, in autunno si accendono di un rosso fuoco sfolgorante, un vero spettacolo per gli occhi. I 30 metri del fusto, che raggiunge in poco tempo, saranno sufficienti a proteggerti dal caldo estivo.

Interrare le nuove piantine: i consigli

Hai deciso di piantare i tuoi vegetali, nella speranza di vederli crescere? Bene, ma fai attenzione ad alcuni particolari. Prima di metterli a dimora, valuta attentamente la posizione. Considera se si trovano meglio al sole o in ombra e di quanto spazio necessitano. Prese le misure, puoi iniziare a scavare la buca che conterrà il pane radicale.

Metti sul fondo del materiale drenante e mischia una dose di terriccio universale a un tipo di concime organico. Letame o stallatico andranno benone come fonte di nutrimento. Dopo aver interrato la pianta, compatta la superficie circostante e bagna abbondantemente.