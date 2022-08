Chi l’ha detto che d’estate le vacanze si fanno solo al mare? Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che offre ogni tipo di svago e paesaggio. Alcune mete italiane offrono un panorama da urlo, dalle coste bianche e il mare caraibico a meravigliose vallate e montagne alte immerse nella Natura.

Non tutti amano stare sotto il sole cocente e il mare potrebbe non essere l’ideale per chi ama temperature miti e altri tipi di atmosfera. La vacanza in alta quota non si organizza solo d’inverno, molti ne approfittano per accedere a offerte e pacchetti molto interessanti.

Chi sceglie la montagna ha voglia di vivere dei giorni particolarmente tranquilli, lontani da caos, dedicando il tempo all’escursionismo e al relax.

Vacanze estive economiche in montagna in queste località italiane sorprendenti

Per vivere un’esperienza in montagna, senza dover pagare cifre spaziali, potremmo optare per alcune località meno blasonate, ma ugualmente meravigliose. Ideali non solo per l’intera famiglia, ma anche per viaggi di coppia, single e comitive di amici.

Nel cuore del Trentino, la Valle del Vanoi regala un’atmosfera magica e un panorama suggestivo senza eguali. Un luogo abbastanza raccolto dove poter soggiornare, grazie alle tante offerte turistiche, a prezzi competitivi. Troveremo tante attività da poter svolgere tra i boschi, sentieri, laghi e torrenti, circondati da selve di conifere sorprendenti. Se siamo alla ricerca di un posto tranquillo, dove la Natura incontaminata predomina, questa Valle non ci deluderà sicuramente.

Nel Parco Naturale Adamello Brenta, possiamo rigenerarci nelle Terme di Comano, magari soggiornando in una baita o un tipico chalet. Non solo potremo avere un contatto diretto con la Natura, tra gole e cascate bellissime, ma potremo fare divertire i più piccoli nelle fattorie e aziende agricole del posto o nel villaggio preistorico di Fiavè.

Val Venosta

Troveremo in estate una folta vegetazione e prati verdi in Val Venosta, in Alto Adige, ideale per vivere una vacanza al fresco e non patire il caldo. Da visitare assolutamente i rifugi e le malghe, diversi i percorsi da poter fare a piedi o in bici, anche molto particolari e suggestivi. Facciamo, poi, un giro turistico per scoprire i paesi vicini, ricchi di storia e fascino, come Glorenza, Prato allo Stelvio e Castelbello.

Recoaro Terme

Si trova in Veneto Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, meta invernale e rinomata località termale. Le Terme sono in una piccola frazione chiamata Recoaro Mille, situata vicino le piccole Dolomiti. Anche qui non è difficile organizzare diverse passeggiate o trekking oppure avventurarsi con la mountain bike. I panorami regalano sempre una grande emozione, anche d’estate, non rinunciamo a una giornata di tranquillità alle Terme, tra l’altro circondate da magnifici edifici storici.

Dunque, non rinunciamo a delle vacanze estive economiche in montagna, in queste località che si trovano in Italia, potremmo trovare delle offerte molto interessanti.

