Il caldo ti fa stare male? 4 regole salva vita da attuare in casa ti faranno stare subito meglio

Segui questi consigli professionali per scegliere come vestirti, come arredare casa e in che modo fare attività fisica.

Il caldo di questi giorni ci sta mettendo a dura prova, in tutti i sensi. In molte parti d’Italia le temperature hanno toccato i 40°, comunque meno di quelli che stiamo percependo. A questo aggiungiamo che molti di noi non hanno un condizionatore in casa, o preferiscono non farne uso. Ricordiamo, infatti, che questi macchinari inquinano e impattano negativamente sul riscaldamento globale. Insomma, la situazione non è per niente facile da sopportare.

Detto questo, allora, come possiamo comportarci noi per vivere meglio anche durante l’estate? Esiste un modo per sopportare al meglio l’impatto che queste temperature roventi hanno sulle nostre vite? Possiamo dire di sì, ma è importante seguire alcune norme di comportamento.

Effetti negativi sulla salute

Quando fa molto caldo, può succedere di accusare alcuni disturbi di salute. I più tipici sono i colpi di calore, la pressione bassa, o quella classica sensazione di debolezza che può condurre ad uno svenimento. In sostanza, il caldo può causare diversi problemi ed è dovere di ciascuno di noi pensare a proteggere il nostro benessere.

E come lo si può fare? Basterà mettere in pratica i consigli dei professionisti per vivere al meglio nonostante queste alte temperature.

Il caldo ti fa stare male? Ecco come potresti iniziare a stare subito meglio in casa tua

Quando si parla di abbigliamento, si pensa subito alla moda. In questo momento dell’anno, ad esempio, sta andando davvero a ruba il nuovo copricostume diverso dal solito pareo o caftano. In realtà, i nostri capi sono importanti anche per la funzione protettiva che riuscirebbero a garantirci. In buona sostanza, anche i vestiti possono aiutarci a combattere il caldo, ma in che modo?

In tal senso, è importante indossare indumenti di tessuti leggeri e traspiranti, come il lino o il cotone. Questi materiali, infatti, garantiranno una maggior traspirazione alla nostra pelle, e noi avvertiremo meno calore. Consigliamo, quindi, di non utilizzare indumenti elasticizzati o capi sintetici.

Occhio anche alle tende

Potrebbe sembrare strano, eppure anche il colore dei tendaggi interni alla nostra casa potrebbe influire sul calore avvertito. Il colore più consigliato durante l’estate, infatti, è proprio il bianco.

I colori chiari, infatti, riflettono i raggi solari, mentre i colori scuri li assorbono. In sostanza, con questo piccolo trucchetto furbo, eviteremo di far aumentare ulteriormente la temperatura interna della nostra casa.

Il Ministero della Salute consiglia

Il caldo ti fa stare male? Sicuramente sarà meglio evitare di eseguire attività fisica nelle ore più calde, come quelle pomeridiane. Il Ministero della Salute consiglia di ridurre il livello di attività fisica, facendo molta attenzione a non sovraccaricarsi durante le ore centrali della giornata. Inoltre, quando sentiamo esageratamente caldo, è utile anche appoggiare un panno umido sulla nuca, ma anche su polsi e tempie.

E anche la temperatura della doccia è importante! L’ideale è farla utilizzando acqua tiepida, non fredda e neanche calda. Molte persone non riescono ad evitare la doccia calda, ma ciò sarà controproducente in questo periodo, visto che inizieremo a sudare appena finiremo di lavarci. Questo piccolo suggerimento ci aiuterà a sentirci subito meglio.