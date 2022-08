Vacanza tra sabbia dorata, natura incontaminata e un borgo da scoprire

Finalmente è arrivato agosto e non c’è mese più gradito per chi aspetta di andare in ferie e lasciare la città almeno per una settimana. Questa contentezza potrebbe, tuttavia, risultare contenuta perché tra una cosa e l’altra non abbiamo prenotato proprio un bel niente. Questo, però, non significa dover trascorrere l’unica settimana di vacanze estive chiusi in casa, anzi.

Le alternative, infatti, non mancano e sono anche molto diversificate a seconda del sentimento con cui ci apprestiamo a vivere la vacanza. Possiamo scegliere tra alcune destinazioni europee molto economiche o approfittarne per girare un po’ l’Italia, che del resto di bellezza ne ha da vendere.

Uno tra i tanti fiori all’occhiello della penisola è, ad esempio, il Golfo di Follonica, situato nell’alta Maremma e dirimpettaio dell’altrettanto suggestiva isola d’Elba. Scegliendo questa soluzione, potremmo fare una vacanza tra sabbia dorata, natura incontaminata e un borgo tutto da scoprire.

Un altro aspetto non secondario riguarda poi il fatto che il mare è stato premiato con la prestigiosa riconoscenza Bandiera Blu. Come in ogni angolo del nostro Paese non mancano, poi, cibo e buon vino, ma andiamo con ordine e partiamo dalle spiagge.

Spiagge e natura

Il Golfo si pregia di diverse spiagge di sabbia chiara, incorniciate da macchie di vegetazione e inebriate dal profumo delle vicine pinete.

Proprio a proposito di spettacoli naturali, merita senza dubbio una menzione speciale anche il parco della Sterpaia, dove si trovano anche querce secolari.

Il consiglio è quello di attraversarlo in bicicletta e arrivare poi fino ad alcune preziose calette: cala Martina, cala Violina e cala Civette.

Distante pochi km da Follonica non manca nemmeno un borgo medievale tutto da visitare: Massa Marittima. Perdiamoci tra i vicoli caratteristici e stupiamoci di fronte alla piazza principale su cui affacciano la Cattedrale di San Cerbone e il Palazzo del Podestà.

Poco distante, una fontana davvero curiosa, che si pregia di un affresco risalente all’incirca al Duecento, tradizionalmente ritenuto simbolo di fertilità.

E per una visione del borgo nel suo insieme, non dovremo fare altro che salire sulle mura e ammirarlo dall’alto in tutto il suo splendore.

Cibo e buon vino

Infine, non possiamo dire di aver vissuto a pieno la vacanza se ce ne andiamo senza aver provato le specialità enogastronomiche locali.

Consigliatissimo un tour a Cantina Petra, che al gusto del vino unisce il design con la sua iconica forma a botte immersa tra le colline.

