Altro che fine settimana al mare, ecco come soggiornare in un residence con piscina sul lago a prezzi stracciati

Come soggiornare in un residence con piscina sul lago a prezzi stracciati

I fine settimana al mare stanno diventando costosi e faticosi. Qualche giorno sul lago può essere una valida ed economicamente vantaggiosa alternativa al mare. Infatti si possono trovare delle offerte a volte davvero imperdibili.

Se stai pensando di organizzare fine settimana rilassante e rigenerante, il mare forse potrebbe non essere la soluzione migliore. Gli ultimi ponti del calendario hanno obbligato milioni di italiani in movimento verso le spiagge a massacranti code in auto. Se non vuoi rinunciare alla vacanza di qualche giorno, ma vuoi evitare lo stress da coda in autostrada, il lago potrebbe essere la soluzione ideale.

Altro che fine settimana al mare, molti tornano a rivalutare il lago come meta di relax

Una vacanza sul lago è ideale per chi ha solo pochi giorni a disposizione e per chi non vuole trovare troppo affollamento. Infatti questa è meno gettonata di un fine settimana al mare, ma non per questo meno bella, inoltre può essere anche più conveniente. D’estate non è raro trovare offerte vantaggiose per soggiorni in case vacanza, residence, agriturismi o ville con piscina. Chi sta al Nord non ha che l’imbarazzo della scelta, ma anche nel Centro Italia i laghi non mancano.

L’Italia del Centro e del Nord è ricca di bacini lacustri di piccole medie e grandi dimensioni, facilmente raggiungibili in breve tempo. Il lago di Garda, il più grande d’Italia, offre paesaggi vari e suggestivi, tra le Alpi e la Pianura Padana. Il Lago di Como, il più profondo del nostro Paese, con le sue ville eleganti e romantiche. Il Lago Maggiore, tra Piemonte e Lombardia, dove ammirare paesaggi fiabeschi e borghi storici. Il Lago di Bolsena, il più grande d’origine vulcanica d’Europa, nel Lazio. Il Lago Trasimeno, il più grande dell’Italia centrale, in Umbria, famoso per la sua storia legata alla battaglia tra Annibale e i Romani.

Come soggiornare in un residence con piscina sul lago

Provare una fine settimana non costa nulla. Per trovare le offerte più convenienti si possono consultare i siti specializzati per le vacanze esattamente come si fa per il mare. Ci sono anche portali dedicati esclusivamente alle offerte di soggiorno sui laghi. Si può anche cercare le offerte last minute puntando sul minore affollamento delle località lacustri rispetto a quelle marinare.

Alcune promozioni possono essere davvero accattivanti e si possono trovare offerte che sul mare sarebbero quasi impossibili. Come per esempio soggiornare in un residence con piscina sul lago di Como. Altro che fine settimana al mare, questa location si trova presso Domaso, a poche centinaia di metri dalla rinomata spiaggia. Qui si può soggiornare per 4 giorni, 3 notti, a partire da 104 euro a persona. Non sarà difficile trovare l’offerta sulle varie piattaforme del web dedicate alle vacanze. Ovviamente il prezzo cambia a seconda del periodo di permanenza.

Chi proprio non può fare a meno del mare, puoi godersi una vacanza come alle Maldive ma ad un passo dall’Italia a prezzi davvero bassi. Ma può anche provare a fare una vacanza totalmente gratis al mare in albergo di una settimana usando un semplicissimo metodo.