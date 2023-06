Indossa le nuvole ai piedi: ecco i sandali più comodi e morbidi dell’estate, i preferiti di Kendall Jenner

Con l’arrivo dell’estate, possiamo finalmente mettere in mostra i nostri piedi. Individuare i sandali migliori per noi è una scelta del tutto personale, ma sicuramente quello che tutti vogliamo è camminare comodamente senza rinunciare allo stile. Se non sai quali sandali acquistare quest’anno, oggi siamo qui per consigliarti un modello che una volta scoperto non vorrai più abbandonare.

I nostri piedi sono molto delicati e spesso il passaggio da calzature chiuse e pesanti a scarpe aperte può essere traumatico. Le celebrities, le passerelle e le influencer ogni anno ci suggeriscono nuove mode e tendenze. Anche quest’anno potremo contare sui loro consigli di stile ed oggi con questo articolo vogliamo svelarti i sandali da sfoggiare nell’estate 2023. A lanciare la nuova tendenza è la stupenda Kendall Jenner, top model statunitense e sorellastra delle Kardashian. Vuoi saperne di più? Allora non ti resta che proseguire nella lettura.

Indossa le nuvole ai piedi: la nuova tendenza dell’estate sono questi sandali comodi e stilosi

Quest’estate potrai concederti lunghe passeggiate senza il timore di patire il caldo: i sandali cuscino sono la nuova moda che hai sempre aspettato. Anche detti pillow slides o sandali nuvola, queste sono le calzature che stanno spopolando ovunque. Nate dalla collaborazione tra Adidas e Kanye West, le yeezy slides sono diventate iconiche grazie a diversi personaggi famosi. Tutte le donne li stanno comprando perché queste scarpe sono estremamente morbide e confortevoli. Non a caso, il materiale di cui sono fatte è la gommapiuma: proprio per questo motivo ad ogni passo ti sembrerà di camminare sulle nuvole.

Numerose star del jet set nazionale ed internazionale le hanno scelte, una su tutti la bellissima Kendall Jenner. A seguire l’esempio della top model c’è anche Chiara Ferragni: entrambe li abbinano a leggings e calzini di spugna. Se pensi che siano delle semplici ciabatte ti sbagli di grosso: questi sandali daranno un tocco di stile al tuo outfit.

Perché indossarli, quali comprare e quanto costano: non fartele sfuggire!

Indossa le nuvole ai piedi: scegli per ogni occasione questi sandali e camminerai ovunque senza avere male. Ne esistono moltissime varianti, da quelle con le fibbie a quelle con il velcro, da quelle antiscivolo ai modelli infradito. Con il passare del tempo sono nate diverse versioni di queste scarpe e molti altri brand hanno lanciato i propri modelli e colori. Da Mango, a Zara, dalla Crocs fino ad arrivare agli Ugg e a molte altre marche, avrai soltanto l’imbarazzo della scelta. Potrai acquistarle su Zalando a partire da 20 euro e ovviamente il prezzo varia da un brand all’altro.

Non sai come indossarli? Oltre a provare il look di Kendall Jenner e della Ferragni, osa sfoggiando queste calzature insieme a un paio di jeans skinny. In alternativa, scegli di abbinarle a un paio di shorts in denim oppure con un abito midi. Il tuo stile sarà unico e tutte lo vorranno imitare!