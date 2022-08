Quando si parla di vacanza in montagna, le alternative che vengono in mente al primo colpo sono fondamentalmente due: Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige. Del resto, come mettere in discussione l’imponente fascino del Monte Bianco o la suggestiva bellezza delle Dolomiti?

Sia in inverno che in estate, queste montagne offrono uno scenario idilliaco che peraltro si presta a svariate attività. Mentre nei mesi invernali è lo sci ad andare per la maggiore, ma non esclude alternative, quelli estivi sono destinati a trekking e pedalate.

Detto questo, è anche vero che queste due regioni sono famose anche per i prezzi, non sempre così calmierati. Tuttavia potremmo riuscire a fare una vacanza in montagna a prezzi bassi in una valle verdissima dell’Alto Adige.

La Val Venosta

A pochi chilometri da Merano si estende la Val Venosta: un concentrato di boschi, frutteti e caratteristici paesini con case in pietra e in legno. Ma al di là dell’aspetto artigianale, non mancano negozietti e ristoranti anche di alto livello in cui concedersi qualche sfizio.

Tra le varie località del posto, merita menzione speciale Glorenza, considerato uno tra i borghi più belli d’Italia. Doveroso anche dire che poco distante dal borgo si trova Passo Resia, famoso per il lago con il campanile che ne spezza la superficie.

Vacanza in montagna a prezzi bassi in questa valle verdissima dell’Alto Adige

Dal momento che diverse zone rientrano sotto la tutela del Parco Nazionale dello Stelvio, la natura appare più selvaggia. Questo è un dato da tenere in considerazione perché correlato appunto a prezzi più contenuti. Esempio eclatante è la Val Martello: un solo paese, un lago dalle acque color smeraldo e boschi popolati da cervi, camosci e volpi.

Cosa fare

Naturalmente, le attività che si possono fare in queste zone di montagna in estate sono molto diverse e adatte a tutti. Si passa dalle escursioni con vari livelli di difficoltà e pendenza al kitesurf praticabile su alcuni laghi. Ma si può scegliere anche di farsi una bella pedalata lungo le tante ciclabili che costellano queste valli verdi e soleggiate tra boschi e meleti.

E perché non fare un’esperienza diversa e salire ai piedi di un ghiacciaio? A tal proposito, è consigliata una visita alla Val Senales e al suo paese di punta: Maso Corto. Partendo dal rifugio Bellavista, si può arrivare alla base del ghiacciaio della zona tramite visita guidata.

Lettura consigliata

Vacanza economica per tutta la famiglia e buon cibo in questi rifugi di montagna