Anche se la crisi dovuta al Covid 19 non è ancora del tutto passata, incrociando le dita, il peggio sembra che ce lo siamo lasciato alle spalle. Grazie alle vaccinazioni e al Green Pass, finalmente possiamo ritornare alla normalità. Sicuramente i viaggi sono tra le cose del quotidiano che più ci sono mancati. Se già questa estate abbiamo ricominciato di nuovo a viaggiare, questo autunno non dovrà essere da meno. Infatti, con l’arrivo della stagione fredda possiamo riscoprire un altro tipo di turismo, quello che punta alla scoperta delle città d’arte.

In Europa basta il tempo di un weekend per visitare una città lontana e, secondo un recente sondaggio, Praga sembra la più sognata dai turisti. Ecco la città europea da visitare assolutamente quest’anno, appena eletta più bella al mondo in occasione di un concorso indetto dalla rivista Time Out. Il concorso aveva lo scopo di stilare la classifica delle Best cities in the world per il 2021.

Nella classifica appena stilata per eleggere le più belle città del Mondo c’è stata una vincitrice per lungo distacco. Parliamo di Praga, che ha vinto il titolo di città più bella del 2021 con l’83% dei voti. Il punteggio maggiore è stato attribuito alla componente storico-artistica della capitale ceca. In effetti, chi c’è già stato sa che Praga è una delle capitali più affascinanti d’Europa. Molte sono le attrazioni iconiche a livello architettonico diventate simboli riconoscibili in ogni parte del Mondo. Tra queste, annoveriamo il Ponte Carlo, l’Orologio Astronomico, la Cappella di San Venceslao, la Casa Danzante, il cimitero ebraico.

Ma Praga non ha stracciato le concorrenti solo grazie alla sua architettura. Secondo i viaggiatori, è anche una meta eccellente per passare un weekend di relax, magari passeggiando lungo le suggestive rive della Moldava. Non dimentichiamoci che, insieme a Venezia, è considerata anche una delle mete più romantiche che ci sia, ideale per una breve luna di miele.

Quali sono le altre città da visitare ad ogni costo nel 2021

Sempre nella classifica stilata da Time Out compaiono per quest’anno moltissime altre città che vale la pena visitare. Tra queste Montreal, San Francisco, Copenaghen, Amsterdam, Manchester e l’immancabile New York. Le italiane Milano e Roma sono rispettivamente al 23esimo e 33esimo posto. La classifica tiene conto di vari parametri, tra cui c’è la qualità del cibo, gli spazi verdi, l’arte. I viaggiatori hanno l’imbarazzo della scelta, ma grazie a questa classifica sapranno almeno da dove cominciare.

