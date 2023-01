Spopola ovunque questa nuova tendenza che sostituisce i classici e monotoni leggings

I leggings sono un capo comodo, possiamo abbinarli ad outfit sportivi o eleganti e indossarli il giorno o la sera. È ora di sfoggiare i nuovi modelli alla moda per l’inverno 2023 ricchi di stile e sensuali. Vediamo quali sono le nuove proposte e come si usano.

Negli anni’80 i fuseaux erano un indumento cult, ma erano utilizzati esclusivamente per fare attività fisica e concepiti come abbigliamento sportivo. In molti ricorderanno il classico modello con il passante sotto il piede, molto confortevoli per fare ginnastica o altri sport. Il successo fu eclatante, tanto che vennero proposte tantissime varianti e, negli ultimi tempi, indossati come capo casual da avere assolutamente nell’armadio. Oggi li chiamiamo leggings, anche se l’origine è differente, protagonisti indiscussi della moda invernale, e non solo, grazie anche alla varietà dei materiali e tipologie. Ormai tutti i brand si sbizzarriscono, proponendo forme a zampa, a sigaretta, ma anche modellanti, a vita alta o bassa, per adattarsi a qualsiasi fisico.

Spopola ovunque questa nuova tendenza per un look provocante e seducente

Influencer, star del cinema e cantanti acclamate sono tra le prime ad indossare i capi più alla moda, anticipando quelli che saranno i trend stagionali. I look dell’inverno, per quanto riguarda i leggings, sono svariati, ma alcuni decisamente femminili e ideali per feste e party eleganti. Mettiamo in mostra le gambe con i modelli velati in pizzo nero, chiffon o tulle, con decorazioni raffinate, perfetti da abbinare a blazer lunghi. Chi non ama il pizzo potrà optare per un tessuto più spesso, effetto smerlato, con staffa sotto il piede. Li troviamo nella versione aderente, ma anche più larga, come fosse un vero e proprio pantalone ma con trasparenze seducenti.

Chi, invece, cerca qualcosa di coprente ma particolare, potrà indossare i modelli in crepe, in lurex o addirittura con paillettes scintillanti, per serate speciali. Anche in questo caso potremo scegliere quelli a zampa d’elefante o stretch, a seconda dell’outfit finale. Sono disponibili non solo in nero, ma anche in altri colori allegri o più sobri, come il nude o il marrone. Essendo dei capi molto esuberanti, alcuni sarebbe meglio indossarli la sera, abbinandoli a indumenti ed accessori non troppo sgargianti. Non mancano anche i modelli meno egocentrici, come quelli in similpelle, raffinatissimi in velluto, casual in jersey o in materiale tecnico, ideale per andare sulla neve.

Come indossarli a 50 anni

Spopola ovunque questa nuova tendenza dei leggings eleganti, con trasparenze o scintillanti, adatti anche a 50 anni. Non è, infatti, un look esclusivo solo per le ragazze giovanissime, basta sapere scegliere l’abbinamento giusto, senza strafare. Indossiamo una maglia o una camicia lunga che copre abbondantemente i fianchi, che non sia eccessivamente sagomata. Di grande effetto anche una sofisticata giacca taglio maschile a quadri o dei comodi cardigan maxi. L’importante è sempre “calibrare” gli accostamenti, evitando look esagerati e fuori luogo.