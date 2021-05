È questo il souvenir più apprezzato dagli amici per portare a casa un regalo caratteristico che non occupa spazio in valigia

Uno dei dilemmi più difficili da affrontare quando si va in vacanza è che cosa portare a casa come souvenir ai parenti e agli amici. Magari la nonna ci tiene ad avere un ricordo delle nostre vacanze, o dobbiamo ricambiare un regalo che qualche amico ci ha fatto di ritorno da un’avventura all’estero. Ma qual è la scelta migliore per un souvenir bello, utile e non banale? Lasciamo perdere le palle di vetro con la neve o i calendari polverosi, la soluzione è un’altra. È questo il souvenir più apprezzato dagli amici per portare a casa un regalo caratteristico, di uso quotidiano e che non occupa spazio in valigia.

Il souvenir meno fragile e più leggero

Il perenne problema dei souvenir è che spesso sono troppo fragili, troppo banali o, soprattutto, troppo ingombranti in valigia. Ma c’è una soluzione. È questo il souvenir più apprezzato dagli amici per portare a casa un regalo caratteristico, di uso quotidiano e che non occupa spazio in valigia quando torniamo dalle vacanze. Si tratta di uno strofinaccio da cucina. Proprio così, un oggetto utile e bello. Ma quali sono i vantaggi di portare a casa uno strofinaccio da cucina come souvenir?

Un oggetto sempre a portata di mano e sempre utile

Uno strofinaccio da cucina è un oggetto personalizzabile. Per esempio, possiamo sceglierne uno ricamato con il nome della città che abbiamo visitato, o con la mappa del paese in cui siamo stati in vacanza. È anche un oggetto utile, dato che in casa non si può fare a meno di avere sempre a portata di mano uno strofinaccio quando cuciniamo. Così i nostri amici potranno davvero utilizzare tutti i giorni il nostro regalo, che non resterà a prendere polvere in un cassetto. Altro grandissimo vantaggio dello strofinaccio da cucina è ovviamente quello che non rischia di rompersi in valigia e occupa il minimo spazio.

