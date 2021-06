La carne rappresenta un alimento fondamentale per la nostra alimentazione per il suo valore nutritivo.

Ma diciamoci la verità, non sempre e non tutta la carne fa gola.

E poi è inutile negarlo! In estate preferiamo optare per il pesce o comunque per piatti leggeri. Pensando che la carne sia troppo calorica per il periodo.

Nulla di più sbagliato!

Pochi la comprano eppure questa carne magra digeribile e poco calorica è anche ideale per tenere a bada il colesterolo

Stiamo parlando della carne di coniglio, appartenente alla categoria delle carni bianche.

Sicuramente magra con le sue 120 calorie circa per ogni 100 grammi, è ideale per una dieta ipocalorica. È molto digeribile ed adatta a tutte le età.

È considerata una carne ipoallergenica visto che raramente scatena reazioni allergiche.

La carne di coniglio oltre ad essere estremamente magra e poco calorica, è ricca di proteine nobili di origine animale. Ma nel contempo senza le controindicazioni tipiche della carne rossa, più grassa, lunga da digerire e soprattutto fonte di colesterolo.

Nella carne di coniglio invece la quantità di colesterolo è davvero molto bassa.

Ecco una ricetta per renderla tenerissima!

Adatta a diverse ricette, viene spesso messa da parte perché considerata una carne stoppacciosa.

Questa ricetta sicuramente adatta per esaltarne il sapore e per renderla tenerissima, ci farà cambiare idea.

Una volta sciacquata e tagliata a pezzetti, la riponiamo in una casseruola insieme all’olio, al rosmarino e allo scalogno precedentemente sminuzzato.

Appena rosolato aggiungere il vino bianco e sfumare; poi aggiungere carote e patate precedentemente tagliate a tocchetti.

A casseruola coperta far cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti.

Infine, a cottura ultimata aggiungere olio a crudo. Non resterà che gustare questa prelibatezza e sfatare il mito che la considera una carne stoppacciosa.

