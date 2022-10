Usiamo 3 principi per una cabina armadio super funzionale e anche bella

Chi ha la fortuna di avere una cabina armadio sa bene quanti vantaggi porti avere uno spazio dedicato esclusivamente al vestiario e al riordino. Ma come possiamo sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile senza far apparire la nostra cabina armadio caotica e disordinata? Se vogliamo uno spazio degno di un catalogo di design di interni possiamo usare qualche semplicissimo trucchetto che ci permette di organizzare la cabina come dei professionisti del riordino. Vediamo qualche consiglio utile.

Sfruttare tutto lo spazio in verticale fino al soffitto

La prima regola per una cabina armadio ordinata e anche bella da vedere è di sfruttare al massimo lo spazio disponibile in altezza. Dovremmo avere cura di non lasciare alcuno spazio vuoto nella parte alta delle pareti vicino al soffitto. Questo ci permetterà non soltanto di far stare più oggetti nello stesso spazio, ma anche di far apparire la stanza più grande, slanciandola verso l’alto. Ma cosa mettere nelle parti più alte e più difficilmente accessibili? Magari abiti per occasioni speciali che usiamo raramente, come costumi di Carnevale o Halloween, o attrezzatura sportiva specializzata.

Usiamo 3 principi per una cabina armadio organizzata alla perfezione

Il secondo consiglio utile è di dotarsi di scatole, cestini e divisori per cassetti. Spesso pensiamo che questi oggetti non siano strettamente necessari, ma in realtà possono fare la differenza tra una cabina armadio ordinata, pulita e capiente e una che risulta un semplice ammasso di capi e oggetti. Disponiamo le scatole con coperchio nelle parti più alte della cabina, dove è più difficile rimuovere la polvere, in modo che gli oggetti all’interno non si rovinino. Per i cassetti possiamo usare dei semplici divisori di stoffa. Per calzini, cravatte, guanti o altri capi di piccole dimensioni utilizziamo dei cestini. All’interno di ogni contenitore, assicuriamoci di pulire sempre bene ogni oggetto (soprattutto borse e accessori) prima di riporli.

Dividiamo i capi per altezza

Usiamo 3 principi per una cabina armadio perfetta: il terzo suggerimento consiste nel dividere i capi a seconda dell’altezza. Potrebbe sembrare un metodo strano, ma in realtà ci permetterà di sfruttare al meglio gli scompartimenti di dimensione diversa all’interno della cabina armadio. Possiamo ad esempio dedicare uno spazio esclusivamente ai vestiti lunghi, che spesso sono difficili da tenere in ordine, e un altro spazio ai pantaloncini, uno alle magliette, uno ai pantaloni lunghi e così via. In questo modo potremo avere una cabina armadio sempre ordinatissima, sfruttare al massimo lo spazio disponibile e anche soddisfare l’occhio.