Molti degli ingredienti che tutti cucinano quotidianamente hanno dei riutilizzi incredibili nel campo della bellezza. Il pomodoro è da sempre un alimento antiossidante, ricco di vitamine e licopene. Tutte queste ragioni lo rendono un alleato perfetto nella propria routine di bellezza. Ma usare il pomodoro solo come un ortaggio da coltivare o cucinare è un grande spreco per tutte queste eccezionali ragioni che bisognerebbe conoscere. Non sempre è facile consumarlo costantemente nella propria dieta. Ma la Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa ha 3 perfetti modi per beneficiare comunque dei suoi aspetti sulla pelle.

Come avere una pelle splendente con il pomodoro

Quest’ortaggio è ottimo per la pelle perché ne contrasta le macchie e rappresenta una valida soluzione anche contro l’acne. Esso sembra in grado di lenire pure le cicatrici della pelle. È quindi ormai chiaro che usare il pomodoro solo come un ortaggio da coltivare o cucinare è un grande spreco per tutte queste eccezionali ragioni. Il pomodoro è infatti ricco di Vitamine A e C e di acido citrico. Il licopene è utile anche a contrastare i radicali liberi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come usare quest’ingrediente per la pelle

Il primo modo d’includere quest’ortaggio rosso nella cura della propria pelle consiste solo nello strofinare il pomodoro direttamente sul viso. Consigliamo di farlo una o due volte a settimana e non eccedere. Il pomodoro è pur sempre un alimento acido che potrebbe provocare alcune reazioni nei soggetti con pelle delicata.

Strofinarlo per alcuni minuti sul viso aiuta a contrastare anche la produzione eccessiva di sebo naturale.

Maschera al pomodoro e miele

Il secondo metodo consiste nel mescolare il succo di mezzo pomodoro con un cucchiaio generoso di miele. Poi occorrerà applicare la miscela direttamente sul viso e lasciarla in posa per 15 minuti.

Poi risciacquare con acqua fredda e applicare una normale crema idratante. Questa maschera è utile per pelli secche e ha proprietà antibatteriche e antimicotiche.

Lozione rinfrescante al pomodoro e cetriolo

L’ultimo metodo per usare il pomodoro come alleato di bellezza è un’altra maschera che include il cetriolo. Occorreranno mezzo pomodoro e meno della metà di un cetriolo maturo. Frullare entrambi fino a ottenere una purea e applicare sul viso per circa 20 minuti. Poi risciacquare via il tutto con acqua fredda. Questa maschera renderà la pelle luminosa e radiosa e avrà un grande potere rinfrescante.

Approfondimenti

E per una crema viso da preparare a casa e che tiene lontane rughe e macchie della pelle ecco subito un’altra guida di bellezza naturale.