Ecco come cuocere le verdure e come risaltare al massimo le loro proprietà ed i loro nutrienti

Le verdure e la frutta sono le principali fonti di vitamine, minerali, fibre e acqua nell’alimentazione dell’uomo. Ne esistono moltissimi tipi diversi ed ognuno è caratterizzato da specifiche proprietà e benefici per il corpo e per la mente.

Tuttavia, è fondamentale sapere come mangiare questi preziosi ortaggi per non rischiare di perdere tutte le proprietà nutritive che hanno.

Infatti, la maggior parte della frutta e buona parte delle verdure sarebbero da consumare crude, perché la cottura riduce gradualmente i nutrienti che contengono. Ovviamente, ci sono delle verdure che mangiate da cotte offrono più benefici.

Comunque, continuando a leggere vedrete come cuocere le verdure e come risaltare al massimo le loro proprietà ed i loro nutrienti.

Quanto cuocere le verdure

Esistono verdure che preferibilmente sarebbero da consumare a crudo, come i pomodori, finocchi, sedano, cipolla, insalata e spinaci. Quelle che invece richiedono una cottura, come zucchine, asparagi, cavoli, broccoli e peperoni, comunque, alla lunga perdono le loro proprietà.

Ecco perché una regola arbitraria e generica è di non cuocere mai la verdura per più di 10 minuti. Inoltre, il tipo di cottura che maggiormente toglie alle verdure le loro proprietà è la bollitura. Per cui, cuocere le verdure senza bollirle e per circa 10 minuti è la soluzione ideale.

Se consumate cotte, la cottura ideale delle verdure prevede l’uso di poca acqua. Quindi, cuocendo alla griglia, con la pentola a pressione o con la vaporiera si avrà il massimo risultato.

Come risaltare le proprietà delle verdure

Che siano cotte o crude, una volta pronte un consiglio per assorbire al massimo i nutrienti delle verdure è di condirle con olio e limone.

Infatti, oltre ad esaltare il gusto del piatto, l’olio extravergine d’oliva aggiungerà ai nutrienti del vostro piatto. Il limone, invece, permetterà un maggiore assorbimento di ferro, per cui è indicato soprattutto per le persone che soffrono di carenza di ferro.

Ecco, quindi, come cuocere le verdure e come risaltare al massimo le loro proprietà ed i loro nutrienti.