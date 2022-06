Il computer, da quando è comparso sul mercato, ha cominciato a rivoluzionare la vita dell’essere umano. Infatti, non solo ha facilitato tantissimi compiti, ma ha garantito piena efficienza nello svolgerli.

È ormai presente in quasi tutte le case e negli uffici, lo si usa per svago, lavoro e studio.

Attraverso il mouse diamo al pc i vari comandi da svolgere. Non sempre tutto va, però, come dovrebbe.

Capita che il mouse si blocchi e che con qualche astuzia si risolva; altre volte, però, il dispositivo potrebbe essere inutilizzabile. Bisognerà dunque farne a meno.

Sostituire il mouse con la tastiera

Il mouse in determinati casi diventa totalmente inutile, ad esempio quando necessita di pile e non le abbiamo. O, ancora, quando magari ci è caduto e il guasto gli impedisce di funzionare.

La disperazione prenderà il sopravvento, tanto più qualora stessimo usando il pc per lavoro.

Ci si chiederà se esista un modo di usare il pc e cliccare il tasto destro senza mouse, così da poter continuare il proprio lavoro. La risposta alla domanda è sì, si può sopperire alla mancanza del mouse e anche in modo facile.

A sostituire il mouse sarà ovviamente la nostra tastiera. È un’impostazione che si può attivare andando nel Pannello di controllo in Windows.

Da qui, poi, in Accessibilità e in Modifica il funzionamento della tastiera, dove si dovrà attivare il controllo del puntatore.

Questo è il percorso normale ma, non potendo usare il mouse, dovremo cambiare l’impostazione usando la tastiera.

Basterà cliccare in contemporanea 3 tasti: Alt, Shift e Bloc Num.

Finalmente la tastiera fungerà da mouse.

Usare il pc e cliccare il tasto destro senza mouse sembra impossibile invece è facilissimo conoscendo questi codici segreti informatici

A questo punto muoveremo il puntatore, cioè la freccetta del mouse, servendoci dei numeri sulla tastiera.

Per cliccare il tasto sinistro del mouse cliccheremo il 5, un doppio clic sullo stesso corrisponderà al doppio clic del mouse.

Per sostituire il tasto destro del mouse, invece, abbiamo diverse opzioni. Possiamo cliccare il tasto del menù, ossia quello con la bandierina o, ancora, il tasto +.

Dunque sarà davvero semplice usare il pc normalmente anche senza alcun mouse.

Inoltre, possiamo facilitarci ulteriormente tramite alcune combinazioni di tasti che corrispondono a funzioni diffuse sul pc.

Per copiare, ad esempio, possiamo usare Ctrl+C, mentre per tagliare Ctrl+X e per incollare Ctrl+V. Queste tre combinazioni sono comodissime e sono molto più veloci anche del mouse.

Lettura consigliata

Bastano 3 banali rimedi per non fare surriscaldare il pc e non doverlo sostituire