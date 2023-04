Uovo di Pasqua avanzato? Fai merenda col dolce antispreco di Benedetta Parodi, meglio di torta e plumcake!

Hai ancora da parte il cioccolato delle uova di Pasqua? Niente paura. Con una ricetta facile e veloce che ci propone Benedetta Parodi potrai riutilizzarlo subito. Ecco il dolce che risolve tutto, davvero delizioso sia per merenda che a colazione.

La Pasqua ha tanti simboli e tra questi c’è anche l’uovo. Quello al cioccolato, al latte o fondente che sia, è delizioso e fa felici un po’ tutti. Ma dopo le feste è facile che ne avanzi un po’. Per non sprecarlo, e invece di replicare le solite torte o plumcake, potresti lasciarti tentare da una ricetta al risparmio. Ce la suggerisce dal suo blog di cucina Benedetta Parodi in persona. Ti basteranno cinque ingredienti e un pizzico di fantasia, e in un attimo sfornerai un dolce eccezionale. Vediamo qual è e i passi necessari per realizzarlo.

I quadrotti fatti in casa, una geniale idea di riciclo se hai dell’uovo di Pasqua avanzato

Hai mai sentito parlare dei quadrotti al cioccolato? È la proposta allettante che abbiamo deciso di inserire nel menù. Sono dei dolcetti a dir poco prelibati che non esiterai a divorare, da solo o in compagnia. Ecco gli ingredienti che ti servono per realizzarli:

300 g di cioccolato (meglio fondente);

(meglio fondente); 250 g di biscotti secchi ;

; 100 g di zucchero ;

; 150 g di farina di cocco ;

; acqua q.b.

Inizia a mettere un po’ d’acqua nel pentolino. Versa il cioccolato rimasto e scioglilo bene sulla fiamma. Intanto procurati una ciotola capiente. Trita i biscotti e aggiungi zucchero, acqua e farina di cocco. Mescolando il tutto dovresti ricavarne un impasto uniforme e senza grumi. A questo punto dovrai rivestire una placca da cucina con della carta da forno.

Una volta pronta, distribuisci il composto e pressalo bene con le mani per compattarlo. Infine, coprilo col cioccolato che hai fuso e mettilo in frigo per qualche ora. Quando sarà il momento di riprenderlo, taglialo in quadrotti e servilo agli ospiti. Hai un uovo di Pasqua avanzato? Allora, devi fare merenda col dolce antispreco suggerito dalla cuoca casalinga più famosa d’Italia!

Lo sai quanto cioccolato mangiare al giorno? Ecco la risposta

Può un alimento risultare buonissimo e allo stesso tempo salutare? A quanto pare sì, se si parla di cioccolato. Nelle giuste dosi apporterebbe tanti benefici, a partire dal buon umore. Si parla soprattutto di quello fondente, con almeno il 70% di cacao. Tra i vantaggi del consumarlo ci sarebbe il mantenimento della flora batterica e il rinforzo del sistema immunitario e dell’apparato cardiovascolare.

Tuttavia, come ogni altro cibo, andrebbe mangiato in quantità contenute. Non ci sarebbe una porzione precisa per ognuno di noi, poiché dipende dalla propria salute e forma fisica. Tuttavia, gli esperti sembrerebbero accordarsi su un quantitativo generale da seguire come indicatore. Nello specifico, si dovrebbero consumare al massimo tra i 30 e i 40 grammi di cioccolato fondente al giorno.